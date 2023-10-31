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Зброї буде більше. Умєров обговорив з Камишіним збільшення виробництва

Фото: Умєров обговорив з Камишіним збільшення виробництва зброї для фронту (facebook.com/rustemumerov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Глава Міноборои Рустем Умєров та міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін обговорили збільшення виробництва зброї для фронту та співпрацю з іноземними партнерами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Рустема Умєрова.

"З командою провели зустріч з міністром з питань стратегічних галузей промисловості України Олександром Камишіним і його командою", - написав Умєров.

Міністри обговорили збільшення виробництва зброї для фронту та кооперацію з іноземними партнерами.

"Зброї буде більше!", - наголосив глава Міноборони.

Виробництво озброєння в Україні

Нагадаємо, раніше Камишін заявляв, що Україна суттєво наростила власне виробництво снарядів, але цього мало для потреб наших воїнів.

Також нещодавно стало відомо, що "Українська оборонна промисловість" та німецький оборонний концерн Rheinmetall створили спільне підприємство.

На ньому обслуговуватимуть та ремонтуватимуть техніку, яку передали Україні західні союзники.

Альянс оборонних індустрій

Нагадаємо, 29 вересня у Києві відбувся перший Міжнародний форум оборонних індустрій (DFNC1). Захід об'єднав 252 компанії із понад 30 країн.

На цьому форумі були присутні виробники танків, артилерії, дронів, боєприпасів, розробники інноваційного програмного забезпечення та власники унікальних складних технологій із держав-партнерів, а також українських державних та приватних підприємств оборонно-промислового комплексу.

У ході форуму президент України Володимир Зеленський оголосив про створення альянсу оборонних індустрій та спецфонду в оборонній сфері. Його наповнять грошима з російських активів та дивідендами від державних оборонних активів.

Загалом до створеного за ініціативи України Альянсу оборонних індустрій уже долучилися 59 іноземних компаній із 23 країн світу.

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Зброя в УкраїніРустем УмєровМіністерство оборони УкраїниМіністерство з питань стратегічних галузей промисловості України