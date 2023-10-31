ua en ru
Вт, 31 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зброї буде більше. Умєров обговорив з Камишіним збільшення виробництва

Вівторок 31 жовтня 2023 13:12
UA EN RU
Зброї буде більше. Умєров обговорив з Камишіним збільшення виробництва Фото: Умєров обговорив з Камишіним збільшення виробництва зброї для фронту (facebook.com/rustemumerov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Глава Міноборои Рустем Умєров та міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін обговорили збільшення виробництва зброї для фронту та співпрацю з іноземними партнерами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Рустема Умєрова.

"З командою провели зустріч з міністром з питань стратегічних галузей промисловості України Олександром Камишіним і його командою", - написав Умєров.

Міністри обговорили збільшення виробництва зброї для фронту та кооперацію з іноземними партнерами.

"Зброї буде більше!", - наголосив глава Міноборони.

Виробництво озброєння в Україні

Нагадаємо, раніше Камишін заявляв, що Україна суттєво наростила власне виробництво снарядів, але цього мало для потреб наших воїнів.

Також нещодавно стало відомо, що "Українська оборонна промисловість" та німецький оборонний концерн Rheinmetall створили спільне підприємство.

На ньому обслуговуватимуть та ремонтуватимуть техніку, яку передали Україні західні союзники.

Альянс оборонних індустрій

Нагадаємо, 29 вересня у Києві відбувся перший Міжнародний форум оборонних індустрій (DFNC1). Захід об'єднав 252 компанії із понад 30 країн.

На цьому форумі були присутні виробники танків, артилерії, дронів, боєприпасів, розробники інноваційного програмного забезпечення та власники унікальних складних технологій із держав-партнерів, а також українських державних та приватних підприємств оборонно-промислового комплексу.

У ході форуму президент України Володимир Зеленський оголосив про створення альянсу оборонних індустрій та спецфонду в оборонній сфері. Його наповнять грошима з російських активів та дивідендами від державних оборонних активів.

Загалом до створеного за ініціативи України Альянсу оборонних індустрій уже долучилися 59 іноземних компаній із 23 країн світу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Зброя в Україні Рустем Умєров Міністерство оборони України Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України
NEWS
Гуменюк про ситуацію на лівобережжі Херсонської області: ЗСУ мають "непогані результати"
Гуменюк про ситуацію на лівобережжі Херсонської області: ЗСУ мають "непогані результати"
DAILY
Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ