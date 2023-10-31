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Оружия будет больше. Умеров обсудил с Камышиным увеличение производства

Вторник 31 октября 2023 13:12
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Оружия будет больше. Умеров обсудил с Камышиным увеличение производства Фото: Умеров обсудил с Камышиным увеличение производства оружия для фронта (facebook.com/rustemumerov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Глава Минобороны Рустем Умеров и министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин обсудили увеличение производства оружия для фронта и сотрудничество с иностранными партнерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Рустема Умерова.

"С командой провели встречу с министром по стратегическим отраслям промышленности Украины Александром Камышиным и его командой", - написал Умеров.

Министры обсудили увеличение производства оружия для фронта и кооперации с иностранными партнерами.

"Оружия будет больше!", - подчеркнул глава Минобороны.

Производство вооружения в Украине

Напомним, ранее Камышин заявлял, что Украина существенно нарастила собственное производство снарядов, но этого не достаточно для потребностей наших воинов.

Также недавно стало известно что "Украинская оборонная промышленность" и немецкий оборонный концерн Rheinmetall создали совместное предприятие.

На нем будут обслуживать и ремонтировать технику, которую передали Украине западные союзники.

Альянс оборонных индустрий

Напомним, 29 сентября в Киеве состоялся первый Международный форум оборонных индустрий (DFNC1). Мероприятие объединило 252 компании из более чем 30 стран.

На этом форуме присутствовали производители танков, артиллерии, дронов, боеприпасов, разработчики инновационного программного обеспечения и владельцы уникальных сложных технологий из государств-партнеров, а также украинских государственных и частных предприятий оборонно-промышленного комплекса.

В ходе форума президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании альянса оборонных индустрий и спецфонда в оборонной сфере. Его наполнят деньгами по российским активам и дивидендам от государственных оборонных активов.

В целом, к созданному по инициативе Украины Альянсу оборонных индустрий уже присоединились 59 иностранных компаний из 23 стран мира.

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