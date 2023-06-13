Успішний контрнаступ України може змусити Путіна до переговорів, - Блінкен

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на держсекретаря США Ентоні Блінкена на брифінгу .

"Успіх України в контрнаступі зробив би дві речі. Це зміцнило б її позицію за будь-яким столом переговорів, що з’явиться, і це також може призвести до того, що Путін нарешті зосередиться на переговорах про припинення війни, яку він розпочав. І в цьому сенсі це може наблизити мир, а не віддалити його", - сказав він.

З огляду на це США будуть продовжувати надавати максимальну підтримку Україні зараз, щоб вона могла досягти успіху на полі бою.

До того ж, підтримка спрямована на те, щоб Україна з часом могла створити потужний засіб стримування та оборонний потенціал для своєї армії, щоб у майбутньому, якщо Росія спробує здійснити нову агресію, вона мала шанс стримати її та, якщо необхідно, ефективно захиститися від неї.

Блінкен зауважив, що саме військова сила та економічна й демократична сили - це найважливіші речі, які потрібні Україні, щоб досягти успіху не лише для того, щоб вижити, але й для того, щоб розвиватися далі.

"І це також надсилає дуже сильний сигнал президенту Путіну, що, оскільки він вірить, що він переживе Україну, що він переживе наші країни, він помиляється; і що ми віддані Україні не лише зараз, але й у довгостроковій перспективі", - підкреслив він.

Держсекретар США також вважає, що Україна може очікувати побачити на саміті НАТО у Вільнюсі потужний пакет як політичної, так і практичної підтримки.

Він зауважив, що український народ, як і всі країни, що його підтримують, хочуть миру, але справедливого та довговічного. І коли Росія буде готова на нього піти, Україна та союзники зможуть це підтримати. Проте зараз, за словами Блінкена, Путін не готовий на це піти.

Контрнаступ ЗСУ

Українські військові просуваються на Бахмутському, Торецькому та Бердянському напрямках. За тиждень вони взяли під контроль сім населених пунктів - три у Запорізькій області та чотири в Донецькій.

Загалом було звільнено 6,5 км території від російських загарбників.

Переговори з Росією

Позиція України та її союзників полягає у неможливості проведення переговорів із країною-агресором, поки Росія не виведе свої війська з нашої території. Про це неодноразово говорив і президент України Володимир Зеленський.

Додамо, що в жовтні 2022 року Зеленський прийняв рішення про неможливість будь-якого діалогу з Путіним, а партнери обіцяли не проводити переговори про Україну без її присутності.

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