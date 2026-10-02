Зброярі назвали перехоплювачі з найбільшою кількістю доведених збиттів реактивних дронів

Які рішення мають найбільше доказів

Перше з них - Sting і Sting S від "Диких шершнів". Перше відео збиття "Герані-4" з'явилося ще в травні, а у вересні, за словами виробника, дрон збив близько десятка "Гераней-4" і кілька "Гераней-5", переважно під дистанційним керуванням. За оцінкою Ради зброярів, платформу вже випускають масово.

Друге - перехоплювач СБУ, який президент представив разом із відео збиття. Його роботу підтвердив і радник з технологій оборони.

Третє - перехоплювачі, закуплені Фондом Сергія Притули. 28 вересня один із них збив "Герань-5", яка летіла зі швидкістю 425 км/год на висоті понад 3 км. За даними Ради зброярів, фонд уже кілька місяців впроваджує дистанційне керування для кількох моделей перехоплювачів.

Що відомо про Sting S і які є застереження

У "Диких шершнів" повідомили, що Sting S є еволюцією Sting: це високошвидкісний дрон мультикоптерного типу, який має бути ефективним, простим у використанні, недорогим і масовим. За словами компанії, більшість реактивних цілей під час випробувань Sting S знищено за допомогою технології дистанційного керування Hornet Vision Ctrl.

Серійне виробництво Sting S компанія планує розпочати протягом місяця після успішного завершення бойових тестів. Sting має заявлену швидкість до 280 км/год і стелю польоту 7000 метрів, його вже застосовують пілоти ЦСО "Альфа" СБУ.

У вересні 1020-й зенітний ракетно-артилерійський полк оприлюднив відео, на якому новий Sting S збиває реактивну "Герань-5". Характеристики цього дрона офіційно не розкриті.

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У Раді зброярів наголошують, що бойові збиття нових перехоплювачів підтверджені відео, але кількість спроб і промахів невідома. В об'єднанні "Технологічні сили України" зазначають, що в попередній ітерації спеціалізовані перехоплювачі давали 35-40% перехоплень, тож вони не є панацеєю.