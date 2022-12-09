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СБУ прийшла з обшуками до собору УПЦ МП у Борисполі

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Київ, П'ятниця 09 грудня 2022 10:01
СБУ прийшла з обшуками до собору УПЦ МП у Борисполі Фото: СБУ прийшла з обшуками до собору УПЦ МП у Борисполі (facebook.com/ssu.kyiv)
Автор: Наталія Гурковська

Правоохоронці продовжують перевіряти церкви УПЦ МП в Україні. Цього разу СБУ прийшла до одного з соборів Борисполя (Київська область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Служба безпеки України спільно з Національною поліцією та добровольчими формуваннями територіальних громад в межах системної роботи з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні здійснює контррозвідувальні (безпекові) заходи на території об’єкту Свято-Покровського кафедрального собору у м. Бориспіль (Київська область)", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, правоохоронці перевіряють, чи не використовують об'єкти УПЦ МП як осередки "русского мира" та займаються убезпеченням населення від провокацій і терористичних актів.

Крім того, проводяться перевірки, чи не використовують приміщення собору для переховування ДРГ, іноземців, для зберігання зброї тощо.

За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці:

  • проводять огляд території та приміщень з метою виявлення заборонених до обігу предметів;
  • здійснюють перевірку осіб на предмет їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.

Як повідомлялось, раніше СБУ повідомила, що проводить перевірки ще 13 об'єктів УПЦ МП у трьох областях України.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці вилучили значний обсяг пропагандистської літератури Кремля, книг про сатанізм і нацистську символіку після проведення контррозвідувальних заходів в єпархіях УПЦ МП.

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Київська область УПЦ МП
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