СБУ прийшла з обшуками до собору УПЦ МП у Борисполі

Правоохоронці продовжують перевіряти церкви УПЦ МП в Україні. Цього разу СБУ прийшла до одного з соборів Борисполя (Київська область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"Служба безпеки України спільно з Національною поліцією та добровольчими формуваннями територіальних громад в межах системної роботи з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні здійснює контррозвідувальні (безпекові) заходи на території об’єкту Свято-Покровського кафедрального собору у м. Бориспіль (Київська область)", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, правоохоронці перевіряють, чи не використовують об'єкти УПЦ МП як осередки "русского мира" та займаються убезпеченням населення від провокацій і терористичних актів.

Крім того, проводяться перевірки, чи не використовують приміщення собору для переховування ДРГ, іноземців, для зберігання зброї тощо.

За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці: