Оружие и российские агитки. СБУ посетила объекты УПЦ МП еще в двух областях

Служба безопасности провела ряд обысков на территории храмов УПЦ Московского патриархата в двух областях и показала доказательства, свидетельствующие о сотрудничестве с РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу СБУ.

Служба безопасности Украины завершила контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ (МП) в Киевской и Херсонской областях.

"В помещениях Херсонской епархии было найдено ружье без соответствующих разрешительных документов, флаг и золотой герб России. Спецслужба также взяла на проработку информацию о нескольких священнослужителях, которые, вероятно, контактируют с гражданами РФ и РБ", - добавили в СБУ.

Кроме того, правоохранители обнаружили пропагандистские материалы, где прославляется Россия.

"На территории Пустынно-Николаевского скита, который находится в "запрещенной" Чернобыльской зоне, было обнаружено 16 подозрительных лиц. Среди них - мужчины спортивного телосложения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что они находились на объекте незаконно, поскольку гражданские лица не имеют права находиться в зоне отчуждения, по которой россияне пытались прорваться на Киев в феврале-марте этого года. Относительно них были составлены протоколы об административных правонарушениях.