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Оружие и российские агитки. СБУ посетила объекты УПЦ МП еще в двух областях

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Украина, Пятница 09 декабря 2022 20:50
Оружие и российские агитки. СБУ посетила объекты УПЦ МП еще в двух областях Фото: СБУ посетила объекты УПЦ МП еще в двух областях (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Служба безопасности провела ряд обысков на территории храмов УПЦ Московского патриархата в двух областях и показала доказательства, свидетельствующие о сотрудничестве с РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу СБУ.

Служба безопасности Украины завершила контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ (МП) в Киевской и Херсонской областях.

"В помещениях Херсонской епархии было найдено ружье без соответствующих разрешительных документов, флаг и золотой герб России. Спецслужба также взяла на проработку информацию о нескольких священнослужителях, которые, вероятно, контактируют с гражданами РФ и РБ", - добавили в СБУ.

Кроме того, правоохранители обнаружили пропагандистские материалы, где прославляется Россия.

"На территории Пустынно-Николаевского скита, который находится в "запрещенной" Чернобыльской зоне, было обнаружено 16 подозрительных лиц. Среди них - мужчины спортивного телосложения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что они находились на объекте незаконно, поскольку гражданские лица не имеют права находиться в зоне отчуждения, по которой россияне пытались прорваться на Киев в феврале-марте этого года. Относительно них были составлены протоколы об административных правонарушениях.

Напомним, что Служба безопасности провела ряд обысков на территории храмов УПЦ Московского патриархата в четырех области и показала доказательства, свидетельствующие о сотрудничестве с РФ.

До этого сотрудники Службы безопасности Украины проводят контрразведывательные мероприятия на объектах Украинской православной церкви Московского патриархата в Черкасской, Волынской и Херсонской областях.

Правоохранители продолжают проверять церкви УПЦ МП в Украине. В этот раз СБУ пришла в один из соборов Борисполя (Киевская область).

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