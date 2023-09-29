Зброя - шлях до миру. Столтенберг закликав підтримати оборонну промисловість України

Зброя для України, є шляхом до миру. Українцям потрібні засоби для ведення війни, оскільки без промисловості немає й оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга під час виступу на першому засіданні Міжнародного форуму оборонної промисловості в Києві.

Як відзначив Столтенберг, мужність не здатна зупинити безпілотники, а героїзм не здатний перехопити ракети.

"Україні потрібні засоби, високої якості, у великій кількості і швидко", - заявив генеральний секретар НАТО.

Зокрема Столтенберг високо оцінив винахідливість української оборонної промисловості. За його словами вона впроваджує інновації "від безпілотників до розмінувань" з блискавичною швидкістю. Він додав, що чим сильнішою Україна буде на полі бою, тим сильнішою буде її позиція за столом переговорів.

"Тому, хоча це може звучати як парадокс, зброя для України - це шлях до миру", - зауважив Єнс Столтенберг.

Як пише пресслужба Альянсу, на форуму були присутні великі оборонні компанії з усього НАТО. Зокрема в ньому взяли участь представники більш ніж 20 країн.

Допомога НАТО Україні

Вчора, 28 вересня, до Києва з неанонсованим візитом прибув генеральний секретар НАТО. Під час зустрічі з президентом України сторони порушили усі ключові оборонні питання, які потребують уваги, ситуацію на полі бою та потреби українських військових.

Окрім того, до Києва також прибули міністр оборони Франції Себастьян Лекорню й держсекретар Великої Британії з питань оборони Грант Шаппс.

Під час пресконференції Столтенберг наголосив на тому, що країни-члени НАТО повинні допомогти Україні із системами протиповітряної оборони напередодні зими, а також ймовірних російських терористичних ударів по критичній інфраструктурі.

Також Північноатлантичний союз уклав рамкові контракти на закупівлю боєприпасів на суму 2,4 млрд євро. Як пояснив генеральний секретар, це допоможе членам Альянсу поповнити свої запаси, тоді як вони продовжують підтримувати Україну.