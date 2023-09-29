Оружие - путь к миру. Столтенберг призвал поддержать оборонную промышленность Украины

Оружие для Украины, является путем к миру. Украинцам нужны средства для ведения войны, поскольку без промышленности нет и обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга во время выступления на первом заседании Международного форума оборонной промышленности в Киеве.

Как отметил Столтенберг, мужество не способно остановить беспилотники, а героизм не способен перехватить ракеты.

"Украине нужны средства, высокого качества, в большом количестве и быстро", - заявил генеральный секретарь НАТО.

В частности Столтенберг высоко оценил изобретательность украинской оборонной промышленности. По его словам она внедряет инновации "от беспилотников до разминирования" с молниеносной скоростью. Он добавил, что чем сильнее Украина будет на поле боя, тем сильнее будет ее позиция за столом переговоров.

"Поэтому, хотя это может звучать как парадокс, оружие для Украины - это путь к миру", - отметил Йенс Столтенберг.

Как пишет пресс-служба Альянса, на форуме присутствовали крупные оборонные компании со всего НАТО. В частности в нем приняли участие представители более чем 20 стран.

Помощь НАТО Украине

Вчера, 28 сентября, в Киев с неанонсированным визитом прибыл генеральный секретарь НАТО. Во время встречи с президентом Украины стороны затронули все ключевые оборонные вопросы, которые требуют внимания, ситуацию на поле боя и потребности украинских военных.

Кроме того, в Киев также прибыли министр обороны Франции Себастьян Лекорню и госсекретарь Великобритании по вопросам обороны Грант Шаппс.

В ходе пресс-конференции Столтенберг отметил, что страны-члены НАТО должны помочь Украине с системами противовоздушной обороны накануне зимы, а также вероятных российских террористических ударов по критической инфраструктуре.

Также Североатлантический союз заключил рамочные контракты на закупку боеприпасов на сумму 2,4 млрд евро. Как пояснил генеральный секретарь, это поможет членам Североатлантического союза пополнить свои запасы, в то время как они продолжают поддерживать Украину.