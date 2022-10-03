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Франція може передати Україні новітні бронетранспортери Bastion, - ЗМІ

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Понеділок 03 жовтня 2022 15:36
Франція може передати Україні новітні бронетранспортери Bastion, - ЗМІ Фото: ACMAT Bastion (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Франція планує передати Збройним силам України 20 одиниць сучасних бронетранспортерів ACMAT Bastion.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт військових аналітиків Oryx.

Коли саме розпочнуться поставки, наразі невідомо.

Відзначимо, що Bastion, є сучасним французьким бронетранспортер, виробництвом якого займається компанія ACMAT. Під час розробки використовували шасі бронеавтомобіля VLRA.

Bastion спочатку було побудовано для французьких спецпризначенців, які діяли в Африці. Також існує декілька модифікацій бронеавтомобіля.

Серед характеристик ACMAT Bastion:

  • запас ходу до 1,4 тисячі кілометрів;
  • швидкість до 110 км/год;
  • обладнаний бронею стандарту STANAG 4569, яка захищає від мін й куль калібру до 7.62 мм.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Франція може поставити Україні нову партію САУ Caesar, які взяли із замовлення для Данії.

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