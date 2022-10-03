Франція може передати Україні новітні бронетранспортери Bastion, - ЗМІ

Франція планує передати Збройним силам України 20 одиниць сучасних бронетранспортерів ACMAT Bastion.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт військових аналітиків Oryx.

Коли саме розпочнуться поставки, наразі невідомо. Відзначимо, що Bastion, є сучасним французьким бронетранспортер, виробництвом якого займається компанія ACMAT. Під час розробки використовували шасі бронеавтомобіля VLRA. Bastion спочатку було побудовано для французьких спецпризначенців, які діяли в Африці. Також існує декілька модифікацій бронеавтомобіля. Серед характеристик ACMAT Bastion: запас ходу до 1,4 тисячі кілометрів;

швидкість до 110 км/год;

обладнаний бронею стандарту STANAG 4569, яка захищає від мін й куль калібру до 7.62 мм.