Не зброєю. У Словаччині пояснили НАТО, як тепер будуть допомагати Україні

Словаччина припиняє надання Україні військової допомоги із власних запасів. Проте країна продовжить у рамках підтримки постачання товарів інших груп та категорій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Словаччини.
Керівник словацького оборонного відомства Роберт Каліняк у ході вчорашньої зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Брюсселі розповів про нововведення Братислави щодо допомоги для України, яка відбиває широкомасштабну військову агресію РФ.
"Глава Міноборони Р. Каліняк поінформував генсека НАТО про припинення військової допомоги Україні зі словацьких запасів", - йдеться у публікації.
При цьому в міністерстві заявляють, що попри це Словаччина пропонує для української сторони "досить широкий спектр гуманітарної, цивільної та технічної нелетальної допомоги".
"Іноземні партнери повністю поважають рішення нового уряду", - додали у Міноборони Словаччини.
У повідомленні словацького відомства також зазначається, що питання майбутньої допомоги для України від Бухареста було однією з головних тем переговорів Каліняка зі Столтенбергом у Брюсселі, що пройшли напередодні зустрічі міністрів оборони країн-членів Європейського Союзу.
Нагадаємо, раніше новий прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Братислава не підтримуватиме надання Україні військової допомоги для боротьби з російською агресією.
Пізніше у Словаччині вигадали виправдання відмови від оборонної допомоги Україні. Братислава начебто більше не може надавати допомогу, оскільки їй потрібно зберегти власну обороноздатність.
8 листопада новий уряд Словаччини відмовився надавати Україні черговий (вже 14-й) пакет військової допомоги на загальну суму 40,3 мільйона євро, який був схвалений попереднім Міноборони країни.
В уряді Фіцо вказали, що Україна отримала 13 пакетів на загальну суму 671 млн євро. Крім військової допомоги, минулий уряд пропонував гуманітарну: медичні товари та паливо.
Додамо також, що раніше новий прем'єр Словаччини заявив, що не має наміру перешкоджати експорту приватних оборонних компаній.
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