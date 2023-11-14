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Не оружием. В Словакии объяснили НАТО, как теперь будут помогать Украине

Фото: глава Минобороны Словакии Роберт Калиняк рассказал генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу о помощи Украине (mosr.sk)
Автор: Владимир Костырин

Словакия прекращает оказание Украине военной помощи из собственных запасов. Однако страна продолжит в рамках поддержки поставки товаров иных групп и категорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Словакии.

Руководитель словацкого оборонного ведомства Роберт Калиняк в ходе вчерашней встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе рассказал об новшествах Братиславы в вопросе помощи для Украины, которая отражает широкомасштабную военную агрессию РФ.

"Глава Минобороны Р. Калиняк проинформировал генсека НАТО о прекращении военной помощи Украине по словацким запасам", - говорится в публикации.

При этом в министерстве заявляют, что несмотря на это Словакия предлагает для украинской стороны "достаточно широкий спектр гуманитарной, гражданской и технической нелетальной помощи".

"Иностранные партнеры полностью уважают решение нового правительства", - добавили в Минобороны Словакии.

В сообщении словацкого ведомства также отмечается, что вопрос будущего помощи для Украины от Бухареста был одной из главных тем переговоров Калиняка со Столтенбергом в Брюсселе, что прошли накануне встречи министров обороны стран-членов Европейского Союза.

Словакия изменила позицию об оборонной помощи для Украины

Напомним, ранее новый премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава не будет поддерживать предоставление Украине военной помощи для борьбы с российской агрессией.

Позже в Словакии придумали оправдание отказа от оборонной помощи Украине. Братислава вроде бы больше не может оказывать помощь, поскольку ей нужно сохранить собственную обороноспособность.

8 ноября новое правительство Словакии отказалось предоставлять Украине очередной (уже 14-й по счету) пакет военной помощи на общую сумму 40,3 миллиона евро, который был одобрен предыдущим Минобороны страны.

В правительстве Фицо указали, что Украина получила 13 пакетов на общую сумму 671 млн евро. Кроме военной помощи прошлое правительство предлагало гуманитарную: медицинские товары и топливо.

Добавим также, что ранее новый премьер Словакии заявил, что не намерен препятствовать экспорту частных оборонных компаний.

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