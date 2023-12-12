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Збій у "Київстар": в Росії вигадали новий фейк

Фото: у Росії вигадали новий фейк на тлі збою в "Київстарі" (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські пропагандисти поширили новий фейк на фоні збою, що стався у "Київстарі" 12 грудня. Нібито, з аналогічним збоєм зіткнулася і компанія Vodafone, але це неправда.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (SPRAVDI).

Фейк

"Компанія Vodafone зіштовхнулась із проблемами зі зв'язком, які вранці виникли у абонентів "Київстар", - стверджують російські пропагандисти.

Яка ситуація насправді?

Насправді, мобільний зв'язок та інтернет у Vodafone працюють у штатному режимі, хоча додаток може працювати з технічними перебоями через значний наплив абонентів. Крім того, на офіційних сторінках lifecell також немає жодних заяв про збої.

Для чого потрібен цей вкид?

Російські пропагандистські ресурси розповсюджують брехливу інформацію, маніпулюють ситуацією та перебільшують.

"Усе це для того, щоби посіяти паніку серед українців", - попереджають SPRAVDI.

Збій у "Київстарі"

Масштабний збій у мережі мобільного оператора "Київстар" стався 12 грудня. Абоненти скаржаться на відсутність зв'язку, сайт компанії не працює. Преблеми фіксуються масово на всій території України.

При цьому користувачі "Київстару" не можуть підключитися до національного роумінгу. Це пов'язано з тим, що оператор не може надіслати інформацію про своїх абонентів через масштабний збій. На цьому тлі є технічні проблеми в роботі додатків Vodafone і Lifecell. При цьому в поліції нагадали, що  за будь-якою допомогою можна звернутись, подзвонивши на екстрені номери 101, 102, 112, які працюють у штатному режимі.

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