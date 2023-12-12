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Сбой в "Киевстар": в России придумали новый фейк

Фото: в России придумали новый фейк на фоне сбоя в "Киевстаре" (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские пропагандисты распространили новый фейк на фоне сбоя, происшедшего в "Киевстар" 12 декабря. Якобы, с аналогичным сбоем столкнулась и компания Vodafone, но это неправда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности (SPRAVDI).

Фейк

"Компания Vodafone столкнулась с проблемами связи, которые утром возникли у абонентов "Киевстар", - утверждают российские пропагандисты.

Какая ситуация на самом деле?

На самом деле мобильная связь и интернет в Vodafone работают в штатном режиме, хотя приложение может работать с техническими перебоями из-за значительного наплыва абонентов. Кроме того, на официальных страницах lifecell также нет никаких заявлений о сбоях.

Для чего нужен такой вброс?

Российские пропагандистские ресурсы распространяют лживую информацию, манипулируют ситуацией и преувеличивают.

"Все это для того, чтобы посеять панику среди украинцев", - предупреждают SPRAVDI.

Сбой в "Киевстаре"

Масштабный сбой в сети мобильного оператора "Киевстар" случился 12 декабря. Абоненты жалуются на отсутствие связи, сайт компании не работает. Преблемы фиксируются массово по всей территории Украины.

При этом пользователи "Киевстара" не могут подключиться к национальному роумингу. Это связано с тем, что оператор не может отправить информацию о своих абонентах из-за масштабного сбоя. На этом фоне есть технические проблемы в работе приложений Vodafone и Lifecell. При этом в полиции напомнили, что за любой помощью можно обратиться, позвонив на экстренные номера 101, 102, 112, работающие в штатном режиме.

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Киевстарфейки