UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Збій у "Київстар": в компанії розповіли, коли вирішать проблему зі зв'язком

Фото: стало відомо, коли буде вирішено проблему зі зв'язком "Київстар" після збою 19 вересня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У Київстарі підтвердили технічний збій. Проблема у всіх регіонах буде вирішена у найближчі 30 хвилин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter компанії.

"Сьогодні стався технічний збій у роботі деяких сервісів мережі "Київстар". Наші фахівці вже виявили проблему та оперативно працюють над усуненням наслідків", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, в компанії зазначають, що у східних та північних регіонах України все ще можуть виникати деякі складнощі зі зв’язком.

"Але протягом 30 хвилин вони будуть вирішені. Дякуємо за ваше терпіння та розуміння", - додали в прес-службі.

Збої у "Київстар"

Зранку 19 вересня користувачі почали масово скаржитись на збій у "Київстар". У деяких взагалі відсутній мобільний зв'язок.

Зазначимо, що це не перший подібний збій. Аналогічний збій у "Київстар" стався у грудні 2023 року. Тоді теж фіксувався технічні проблеми. Українцям розповідали, що робити, щоб залишатись на зв'язку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київстар