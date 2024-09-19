Сбой в "Киевстар": в компании рассказали, когда решат проблему со связью

В "Киевстаре" подтвердили технический сбой. Проблема во всех регионах будет решена в ближайшие 30 минут.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter компании.
"Сегодня произошел технический сбой в работе некоторых сервисов сети "Киевстар". Наши специалисты уже выявили проблему и оперативно работают по устранением последствий", - говорится в сообщении.
В частности, в компании отмечают, что в восточных и северных регионах Украины все еще могут возникать некоторые сложности со связью.
"Но в течение 30 минут они будут решены. Спасибо за ваше терпение и понимание", - добавили в пресс-службе.
Утром 19 сентября пользователи начали массово жаловаться на сбой в "Киевстар". У некоторых вообще отсутствует мобильная связь.
Это не первый подобный сбой. Аналогичный сбой в "Киевстар" произошел в декабре 2023 года. Тогда тоже фиксировался технические проблемы. Украинцам рассказывали, что делать, чтобы оставаться на связи.
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