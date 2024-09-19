ua en ru
Чт, 19 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Збій у "Київстар": в компанії розповіли, коли вирішать проблему зі зв'язком

Україна, Четвер 19 вересня 2024 11:34
UA EN RU
Збій у "Київстар": в компанії розповіли, коли вирішать проблему зі зв'язком Фото: стало відомо, коли буде вирішено проблему зі зв'язком "Київстар" після збою 19 вересня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У Київстарі підтвердили технічний збій. Проблема у всіх регіонах буде вирішена у найближчі 30 хвилин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter компанії.

"Сьогодні стався технічний збій у роботі деяких сервісів мережі "Київстар". Наші фахівці вже виявили проблему та оперативно працюють над усуненням наслідків", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, в компанії зазначають, що у східних та північних регіонах України все ще можуть виникати деякі складнощі зі зв’язком.

"Але протягом 30 хвилин вони будуть вирішені. Дякуємо за ваше терпіння та розуміння", - додали в прес-службі.

Збої у "Київстар"

Зранку 19 вересня користувачі почали масово скаржитись на збій у "Київстар". У деяких взагалі відсутній мобільний зв'язок.

Зазначимо, що це не перший подібний збій. Аналогічний збій у "Київстар" стався у грудні 2023 року. Тоді теж фіксувався технічні проблеми. Українцям розповідали, що робити, щоб залишатись на зв'язку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київстар
NEWS
Збій у "Київстар": в компанії розповіли, коли вирішать проблему зі зв'язком
Збій у "Київстар": в компанії розповіли, коли вирішать проблему зі зв'язком
DAILY
Польовий командир "Курт": У нас все ще існує радянська школа побудови армії
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна Польовий командир "Курт": У нас все ще існує радянська школа побудови армії