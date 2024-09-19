Збій у "Київстар": в компанії розповіли, коли вирішать проблему зі зв'язком

У Київстарі підтвердили технічний збій. Проблема у всіх регіонах буде вирішена у найближчі 30 хвилин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter компанії.

"Сьогодні стався технічний збій у роботі деяких сервісів мережі "Київстар". Наші фахівці вже виявили проблему та оперативно працюють над усуненням наслідків", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, в компанії зазначають, що у східних та північних регіонах України все ще можуть виникати деякі складнощі зі зв’язком.

"Але протягом 30 хвилин вони будуть вирішені. Дякуємо за ваше терпіння та розуміння", - додали в прес-службі.