Збивають крилаті ракети. Війська РФ розпочали навчання авіації над Балтійським морем

Повідомляється, що в ході навчань пілоти на Су-27 Балтійського флоту відпрацьовують стрільбу по крилатих ракетах і літаках умовного супротивника.

У Міноборони РФ метою навчань назвали перевірку готовності до "виконання бойових та спеціальних завдань із призначення", а також відпрацювання "нових тактичних прийомів та способів дій з повним використанням бойових можливостей авіаційної техніки".

Навчання окупантів у Росії та Білорусі

Війська РФ в останні роки не проводять масштабних військових навчань через дефіцит військової техніки та живої сили, які більшою мірою задіяні для агресії проти України.

Але на початку червня російські військові все ж провели навчання у Калінінградській області РФ. У них взяли участь до 40 кораблів, до 25 літаків та вертольотів та близько 3,5 тисяч військовослужбовців.

Крім того, з початку повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ проводить регулярні навчання на території Білорусі. Крім того, нещодавно Росія відновила перекидання ешелонів військових із Білорусі на передову. РФ також перекинула під Мінськ 10 винищувачів.