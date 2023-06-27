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Збивають крилаті ракети. Війська РФ розпочали навчання авіації над Балтійським морем

Фото: війська РФ розпочали навчання авіації над Балтійським морем (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська оголосили початок льотно-тактичних навчань винищувальної авіації над Балтійським морем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Коммерсантъ".

Повідомляється, що в ході навчань пілоти на Су-27 Балтійського флоту відпрацьовують стрільбу по крилатих ракетах і літаках умовного супротивника.

У Міноборони РФ метою навчань назвали перевірку готовності до "виконання бойових та спеціальних завдань із призначення", а також відпрацювання "нових тактичних прийомів та способів дій з повним використанням бойових можливостей авіаційної техніки".

Навчання окупантів у Росії та Білорусі

Війська РФ в останні роки не проводять масштабних військових навчань через дефіцит військової техніки та живої сили, які більшою мірою задіяні для агресії проти України.

Але на початку червня російські військові все ж провели навчання у Калінінградській області РФ. У них взяли участь до 40 кораблів, до 25 літаків та вертольотів та близько 3,5 тисяч військовослужбовців.

Крім того, з початку повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ проводить регулярні навчання на території Білорусі. Крім того, нещодавно Росія відновила перекидання ешелонів військових із Білорусі на передову. РФ також перекинула під Мінськ 10 винищувачів.

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Війська РФСу-24