Збивають біля дитсадків та шкіл: в ГУР розповіли про скарги росіян на власну ППО

Мешканці Росії активно скаржаться на роботу власної протиповітряної оборони. Російські військові не розбираються, де збивати українські безпілотники - вони роблять це навіть біля дитсадків та шкіл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Українські розвідники перехопили розмову жительки Бєлгородської області Росії, яка скаржиться на роботу російської ППО. Зокрема, за її словами, українські дрони збиваються прямо над школою та дитячим садком.

“У Білянці на дорозі прямо біля школи, біля садка збивають цих дронів”, - пожалілася вона.

При цьому росіянка підтвердила, що активність дронів у російському небі дуже висока. Російські монітори та державна влада вже навіть не пишуть, що й куди летить, не попереджають про загрозу та не рахують безпілотники.

“Гудять. Летять трасою, летять туди, сюди, ну вже не пишуть куди летять. На Валуйки багато летить”, - додала вона.