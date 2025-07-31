ua en ru
Чт, 31 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Війна в Україні Економіка У світі Надзвичайні події
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Волгоградській області РФ дрони вдарили по залізничному вузлу, закривши рух поїздів

Росія, Четвер 31 липня 2025 08:11
UA EN RU
У Волгоградській області РФ дрони вдарили по залізничному вузлу, закривши рух поїздів Фото: Дрони вдарили по залізничній станції у Волгоградській області РФ (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У місті Котельникове Волгоградської області РФ після нічної атаки БПЛА виникла пожежа. Закрито рух поїздів і порушено газопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канал Аstra.

Як повідомив губернатор області Андрій Бочаров, дрони атакували об'єкти транспортно-енергетичної сфери.

Зокрема, обмежено рух поїздів у районі станції Тінгута Світлоярського району,

На відео з Котельникового видно, що після атаки виникла пожежа.

Удари по логістиці ворога

Нагадаємо, останнім часом дрони завдали серію ударів по логістиці Російської Федерації. Зокрема, у місті Сальськ Ростовської області 29 липня було атаковано залізничну інфраструктуру.

Транспортний вузол використовувався для перекидання ресурсів, палива, боєприпасів та інших вантажів на фронт Донецької області, а також на південь до тимчасово окупованого Криму та Запорізької області.

Також виникла пожежа в районі тягової підстанції "Подвійна", яка розташована на електрифікованій лінії "Волгоград-1 - Сальськ".

Як заявив президент України Володимир Зеленський, точні удари українських дронів і щоденні дії Сил оборони є тим чинником, який здатен наблизити мир.

"Російські військові підприємства, російська логістика, російські аеропорти повинні відчувати, що російська ж війна має для них реальні наслідки", - заявив Зеленський.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
Новини
Росіяни завдали ракетного удару по Києву: атаковано будинки
Росіяни завдали ракетного удару по Києву: атаковано будинки
Аналітика
Ердоган у грі. Чи відбудеться зустріч Зеленського з Путіним і Трампом в Туреччині
Роман Коткореспондент РБК-Україна Ердоган у грі. Чи відбудеться зустріч Зеленського з Путіним і Трампом в Туреччині