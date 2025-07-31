У Волгоградській області РФ дрони вдарили по залізничному вузлу, закривши рух поїздів
У місті Котельникове Волгоградської області РФ після нічної атаки БПЛА виникла пожежа. Закрито рух поїздів і порушено газопостачання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канал Аstra.
Як повідомив губернатор області Андрій Бочаров, дрони атакували об'єкти транспортно-енергетичної сфери.
Зокрема, обмежено рух поїздів у районі станції Тінгута Світлоярського району,
На відео з Котельникового видно, що після атаки виникла пожежа.
Удари по логістиці ворога
Нагадаємо, останнім часом дрони завдали серію ударів по логістиці Російської Федерації. Зокрема, у місті Сальськ Ростовської області 29 липня було атаковано залізничну інфраструктуру.
Транспортний вузол використовувався для перекидання ресурсів, палива, боєприпасів та інших вантажів на фронт Донецької області, а також на південь до тимчасово окупованого Криму та Запорізької області.
Також виникла пожежа в районі тягової підстанції "Подвійна", яка розташована на електрифікованій лінії "Волгоград-1 - Сальськ".
Як заявив президент України Володимир Зеленський, точні удари українських дронів і щоденні дії Сил оборони є тим чинником, який здатен наблизити мир.
"Російські військові підприємства, російська логістика, російські аеропорти повинні відчувати, що російська ж війна має для них реальні наслідки", - заявив Зеленський.