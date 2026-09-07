Збиватимуть дрони без нарад: Гетьманчук розповіла, як НАТО змінюється через загрозу РФ

НАТО проходить трансформацію під впливом досвіду війни в Україні, прискорюючи ухвалення рішень та передаючи більше відповідальності за безпеку європейським країнам.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявила очільниця місії України при НАТО Альона Гетьманчук.

За словами дипломатки, в самому НАТО зараз відбувається багато трансформаційних процесів, більшість з яких ураховують досвід російсько-української війни. Цей практичний досвід уже інтегрується в доктрини, оборонне планування та нові ініціативи Альянсу.

Одним із найважливіших уроків війни стало суттєве скорочення циклу ухвалення рішень. НАТО прагне зробити ланцюжок "розвідка-рішення-ураження-оцінка" максимально коротким та ефективним.

Гетьманчук окремо розвіяла міф про те, що НАТО залишається неповороткою бюрократичною структурою. Вона наголосила, що у разі реальної загрози реакція буде миттєвою.

"Якщо в уявленні деяких українців НАТО - така неповоротка структура, яка може довго збиратися, скликати Північноатлантичну раду, вирішувати, що робити з дроном, - ні, це взагалі не так. До того, як відбудеться будь-яке засідання, ці дрони вже фактично будуть збиті", - пояснила голова місії.

Концепція "НАТО 3.0" та перехід відповідальності

За словами Гетьманчук, в Альянсі зростає усвідомлення того, що окрім тривалої політичної та дипломатичної конфронтації з Росією може відбутися й пряме військове зіткнення. При цьому межі між цими формами протистояння стають дедалі більш розмитими.

На тлі цих загроз у НАТО розгортаються два ключові процеси. Перший - це зміщення трансатлантичного тягаря відповідальності зі США на Європу в рамках концепції "НАТО 3.0". Вона передбачає, що за конвенційну безпеку на континенті мають відповідати перш за все самі європейці, тоді як Вашингтон залишить за собою лідерство у питаннях ядерного стримування.

Другий процес стосується більш рівномірного розподілу фінансового навантаження між європейськими країнами-членами НАТО та Канадою.

"Це, до речі, і ми відчуваємо у питаннях підтримки України. Ми бачимо, що одні й ті ж країни надають нам допомогу фактично у всіх можливих форматах. І, звісно, деяким з них це не подобається. Вони б хотіли, щоб цей фінансовий тягар був розподілений більш-менш рівномірно", - зазначила Гетьманчук.

Вона додала, що зараз військове командування НАТО та європейські держави шукають рішення, як у рамках Моделі сил НАТО (NATO Force Model) замістити окремі американські спроможності власними ресурсами.