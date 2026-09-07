Збиватимуть дрони без нарад: Гетьманчук розповіла, як НАТО змінюється через загрозу РФ
НАТО проходить трансформацію під впливом досвіду війни в Україні, прискорюючи ухвалення рішень та передаючи більше відповідальності за безпеку європейським країнам.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявила очільниця місії України при НАТО Альона Гетьманчук.
За словами дипломатки, в самому НАТО зараз відбувається багато трансформаційних процесів, більшість з яких ураховують досвід російсько-української війни. Цей практичний досвід уже інтегрується в доктрини, оборонне планування та нові ініціативи Альянсу.
Одним із найважливіших уроків війни стало суттєве скорочення циклу ухвалення рішень. НАТО прагне зробити ланцюжок "розвідка-рішення-ураження-оцінка" максимально коротким та ефективним.
Гетьманчук окремо розвіяла міф про те, що НАТО залишається неповороткою бюрократичною структурою. Вона наголосила, що у разі реальної загрози реакція буде миттєвою.
"Якщо в уявленні деяких українців НАТО - така неповоротка структура, яка може довго збиратися, скликати Північноатлантичну раду, вирішувати, що робити з дроном, - ні, це взагалі не так. До того, як відбудеться будь-яке засідання, ці дрони вже фактично будуть збиті", - пояснила голова місії.
Концепція "НАТО 3.0" та перехід відповідальності
За словами Гетьманчук, в Альянсі зростає усвідомлення того, що окрім тривалої політичної та дипломатичної конфронтації з Росією може відбутися й пряме військове зіткнення. При цьому межі між цими формами протистояння стають дедалі більш розмитими.
На тлі цих загроз у НАТО розгортаються два ключові процеси. Перший - це зміщення трансатлантичного тягаря відповідальності зі США на Європу в рамках концепції "НАТО 3.0". Вона передбачає, що за конвенційну безпеку на континенті мають відповідати перш за все самі європейці, тоді як Вашингтон залишить за собою лідерство у питаннях ядерного стримування.
Другий процес стосується більш рівномірного розподілу фінансового навантаження між європейськими країнами-членами НАТО та Канадою.
"Це, до речі, і ми відчуваємо у питаннях підтримки України. Ми бачимо, що одні й ті ж країни надають нам допомогу фактично у всіх можливих форматах. І, звісно, деяким з них це не подобається. Вони б хотіли, щоб цей фінансовий тягар був розподілений більш-менш рівномірно", - зазначила Гетьманчук.
Вона додала, що зараз військове командування НАТО та європейські держави шукають рішення, як у рамках Моделі сил НАТО (NATO Force Model) замістити окремі американські спроможності власними ресурсами.
Нагадаємо, Гетьманчук заявила, що "Рамштайн" і програма PURL до кінця 2026 року будуть зосереждені на фінансуванні оборонних пакетів, які вже затвредили США.
Крім того, очільниця місії України зазначила, що визнання України на рівні декларації НАТО контрибутором безпеки свідчить, що Альянс оцінив потенціал українських можливостей для посилення організації.