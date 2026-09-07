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Будут сбивать дроны без совещаний: Гетманчук рассказала, как НАТО меняется из-за угрозы РФ

19:21 07.09.2026 Пн
3 мин
Представление некоторых украинцев о том, что НАТО - неповоротливая структура, ошибочно
aimg Валерий Ульяненко aimg Роман Кот
Будут сбивать дроны без совещаний: Гетманчук рассказала, как НАТО меняется из-за угрозы РФ Фото: НАТО меняется из-за российской угрозы (Getty Images)
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НАТО проходит трансформацию под влиянием опыта войны в Украине, ускоряя принятие решений и передавая больше ответственности за безопасность европейским странам.

Об этом в интервью РБК-Украина заявила глава миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук.

По словам дипломатки, в самом НАТО сейчас происходит много трансформационных процессов, большинство из которых учитывают опыт российско-украинской войны. Этот практический опыт уже интегрируется в доктрины, оборонное планирование и новые инициативы Североатлантического союза.

Одним из важнейших уроков войны стало существенное сокращение цикла принятия решений. НАТО стремится сделать цепочку "разведка-решение-поражение-оценка" максимально короткой и эффективной.

Гетманчук отдельно развеяла миф о том, что НАТО остается неповоротливой бюрократической структурой. Она подчеркнула, что в случае реальной угрозы реакция будет мгновенной.

"Если в представлении некоторых украинцев НАТО - такая неповоротливая структура, которая может долго собираться, созывать Североатлантический совет, решать, что делать с дроном, - нет, это вообще не так. До того, как состоится любое заседание, эти дроны уже фактически будут сбиты", - пояснила глава миссии.

Концепция "НАТО 3.0" и переход ответственности

По словам Гетманчук, в Альянсе растет осознание того, что кроме длительной политической и дипломатической конфронтации с Россией может произойти и прямое военное столкновение. При этом границы между этими формами противостояния становятся все более размытыми.

На фоне этих угроз в НАТО развертываются два ключевых процесса. Первый - это смещение трансатлантического бремени ответственности с США на Европу в рамках концепции "НАТО 3.0". Она предполагает, что за конвенционную безопасность на континенте должны отвечать, прежде всего, сами европейцы, тогда как Вашингтон оставит за собой лидерство в вопросах ядерного сдерживания.

Второй процесс касается более равномерного распределения финансовой нагрузки между европейскими странами-членами НАТО и Канадой.

"Это, кстати, и мы чувствуем в вопросах поддержки Украины. Мы видим, что одни и те же страны оказывают нам помощь фактически во всех возможных форматах. И, конечно, некоторым из них это не нравится. Они бы хотели, чтобы это финансовое бремя было распределено более или менее равномерно", - отметила Гетманчук.

Она добавила, что военное командование НАТО и европейские государства сейчас ищут решение, как в рамках Модели сил НАТО (NATO Force Model) заместить отдельные американские способности собственными ресурсами.

Напомним, Гетманчук заявила, что "Рамштайн" и программа PURL к концу 2026 года будут сосредоточены на финансировании оборонных пакетов, которые уже утвердили США.

Кроме того, глава миссии Украины отметила, что признание Украины на уровне декларации НАТО контрибутором безопасности свидетельствует о том, что Альянс оценил потенциал украинских возможностей для усиления организации.

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