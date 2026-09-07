Наступний "Рамштайн" і програма PURL: Гетьманчук розкрила деталі співпраці України з партнерами
"Рамштайн" і програма PURL до кінця 2026 року будуть зосереждені на фінансуванні оборонних пакетів, які вже затвредили США.
Про це заявила голова місії України при НАТО Альона Гетьманчук в інтерв'ю РБК-Україна.
Фінансування озброєння для України
Гетьманчук розкрила деталі щодо поточного фінансування пакетів озброєння для України у межає зустрічей "Рамштайн" і програми PURL.
"Зараз ми працюємо над тим, щоб профінансувати ті пакети, які вже запропонували США. Є певні списки озброєнь, які відповідають нашим пріоритетним потребам", - уточнила вона.
За словами Гетьманчук, американська сторона вже готова їх постачати до України.
"На найближчому засіданні "Рамштайну", я сподіваюся, будуть країни, які, власне, просигналізують про свою готовність надати додаткові кошти для того, щоб профінансувати ці пакети", - каже вона.
Гетьманчук додала, що фінансувати PURL можуть:
- європейські країни НАТО,
- Канада,
- партнери Альянсу.
"На сьогодні в нас є три партнери НАТО, які теж зробили внески: Австралія, Нова Зеландія і Японія", - повідомила голова місії України при НАТО.
Раніше РБК-Україна писало, що, за словами Гетьманчук, Україна отримує додаткові ракети-перехоплювачі до систем ППО Patriot завдяки спеціальному механізму залучення європейських країн-членів НАТО.
Крім того, визнання України на рівні декларації НАТО контрибутором безпеки свідчить, що Альянс оцінив потенціал українських можливостей для посилення організації, каже Гетьманчук.
Крім того, програма PURL забезпечує Україні базовий рівень перехоплювачів PAC-3 та PAC-2 щомісяця. Проте цього недостатньо, додала голова місії України при НАТО Гетьманчук.