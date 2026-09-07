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Як Україна отримує ракети до Patriot через НАТО: Гетьманчук пояснила схему

16:44 07.09.2026 Пн
2 хв
Що підвищує шанси на отримання Києвом перехоплювачів?
aimg Валерій Ульяненко aimg Роман Кот
Як Україна отримує ракети до Patriot через НАТО: Гетьманчук пояснила схему Фото: система ППО Patriot (Getty Images)
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Україна отримує додаткові ракети-перехоплювачі до систем ППО Patriot завдяки спеціальному механізму залучення європейських країн-членів НАТО.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявила очільниця Місії України при НАТО Альона Гетьманчук.

За словами дипломатки, трек забезпечення України перехоплювачами полягає у заохоченні європейських союзників надати, продати або обміняти ракети з власних складів. В обмін на це країни у майбутньому отримуватимуть ракети, що надходитимуть за українськими контрактами.

Ключову роль у цьому процесі відіграє безпосередня допомога та адвокація з боку НАТО. Шанси на позитивне рішення значно вищі, коли із запитом виступає не лише Київ, а й сам Альянс, який дає "зелене світло" на передачу озброєння.

"Власне, цього року ми вже отримали деякі додаткові перехоплювачі від європейських країн НАТО за такою моделлю. Зараз працюємо, щоб більше європейських країн передали або продали нам їх", - зазначила Гетьманчук.

Які країни мають ракети

Вона розповіла, що наразі у Європі нараховується менше ніж десять держав-членів НАТО, які мають на озброєнні ракети PAC-2 або PAC-3. Зокрема, такими запасами володіють Німеччина, Нідерланди, Польща, Румунія, Іспанія, Греція, Швеція та ін.

Водночас Гетьманчук підкреслила, що всі дискусії щодо можливої передачі цих ракет є дуже делікатними та не підлягають публічному обговоренню.

Нагадаємо, Гетьманчук заявила, що перехоплювачі для Patriot Україна отримує від США через програму PURL. Проте через масштабування обстрілів російською балістикою потреба у кількості озброєння суттєво зросла.

Зазначимо, президент США Дональд Трамп поширив публікацію The Washington Post, у якій автор пропонує способи розв'язання проблеми з дефіцитом ракет для української ППО. Серед запропонованих ідей - налагодження виробництва ракет Patriot безпосередньо в Україні.

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НАТО Україна ППО Ракети
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