Збив всі ракети над Києвом. Ігнат спростував заяви Шойгу щодо "знищення" Patriot

За його словами, Patriot збив всі ракети, які летіли по балістиці. Це свідчить про те, що комплекс цілий та неушкоджений.

"Вчора відпрацював комплекс Patriot, знищено всі цілі типу "Іскандер", які летіли по балістиці. Вчора була раптова несподівана атака, ворог намагався застати нас несподівано після нічної атаки Київської області і шахедами і крилатими ракетами типу х101- х555. Але наші сили ППО перезаряджаються, відразу в готовності, бо ворог підступний і може завдати удару в будь-який момент", - сказав Ігнат.

Нагадаємо, 30 травня російські ЗМІ писали про те, що за словами їх міністра оборони Сергія Шойгу - російські військові "в останні дні" уразили у Києві американський зенітний ракетний комплекс Patriot.

Patriot в Україні

Останній місяць Росія змінила тактику обстрілів України та Києва. Окупанти ведуть комбіновані атаки безпілотниками та ракетами різних типів. Станом на 30 травня столиця зазнала 17 атак з початку місяця.

У ніч на 16 травня на Київ було направлено чергову комбіновану атаку. Тоді над столицею збили 6 аеробалістичних ракет "Кинджал", 9 крилатих ракет "Калібр" і 3 балістичні ракети.

Наступного дня у РФ заявили, що нібито під час цієї атаки у Києві було знищено Patriot. Однак тоді у Повітряних силах відмовились коментувати цю інформацію. При цьому у США заявили, що допоможуть з ремонтом ЗРК. Пізніше Ігнат заявив, що знищити Patriot одним ударом - не можливо.

18 травня у РФ зробили чергову заяву щодо знищення комплексу. Тоді нібито ракетою "Кинджал" знищили "одразу 5 пускових установок комплексу". Однак і цю інформацію було спростовано.