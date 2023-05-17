Ігнат пояснив, чому "Кинджалом" знищити Patriot неможливо

Попри те, що у Повітряних силах не збирались коментувати заяви російського Міноборони про нібито "знищення" ЗРК Patriot ракетою "Кинджал" в Києві , українців все ж вирішили заспокоїти - Patriot знищити одним ударом ракети "Кинджал" неможливо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву полковника, речника Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната під час телемарафону .

Він зазначив, що вчора Командування Повітряних сил взагалі відмовилось коментувати заяви представника Міноборони РФ Конашенкова, який "вже 8 разів поспіль знищив весь склад нашої авіації". На його думку, враховуючи ту кількість знищенного, "ми, мабуть, вже давно б перемогли".

"Я хочу сказати: Не переймайтеся за долю Patriot", - додав він.

Ігнат пояснив, що Patriot - це дивізіон, який складається з командного пункту, радара, а також самих пускових установок (до 8). Зокрема, у командному пункті "сидить бойова обслуга". Вона займається відстеженням цілей, отримує інформацію про ситуацію у повітрі у зоні своєї відповідальності.

При цьому, командний пункт може працювати у трьох режимах: ручному, напівавтоматичному й автоматичному. Автоматичний режим дозволяє без втручання людини збивати повітряні цілі. Саме його, за словами Ігната, і використали у ніч проти 16 травня.

Що стосується пускових установок, то кожна оснащена чотирма транспортно-пусковими контейнерами. Ці установки розташовані окремо одна від одної, щоб забезпечувати бойову роботу.

"Знищити систему якимось там "Кинджалом", ну це неможливо. Тому все, що там вони розповідають, я думаю, що хай залишиться в їхньому архіві пропаганди", - додав Ігнат.

Нагадаємо, сьогодні, 16 травня, російські окупанти намагалися вдарити по Києву. Зокрема, вони застосовували гіперзвукові ракети "Кинджал". Їх усі збили українські сили ППО. Пізніше Міноборони РФ почало стверджувати, що росіяни нібито вдарили по ЗРК Patriot.