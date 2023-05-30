Сбил все ракеты над Киевом. Игнат опроверг заявления Шойгу о "уничтожении" Patriot

По его словам, Patriot сбил все ракеты, летевшие по баллистике. Это свидетельствует о том, что комплекс цел и невредим.

"Вчера отработал комплекс Patriot, уничтожены все цели типа "Искандер", летевшие по баллистике. Вчера была внезапная неожиданная атака, враг пытался застать нас неожиданно после ночной атаки Киевской области и шахедами и крылатыми ракетами типа х101-х555. Но наши, сразу в готовности, потому что враг коварен и может нанести удар в любой момент", - сказал Игнат.

Напомним, 30 мая российские СМИ писали о том, что по словам их министра обороны Сергея Шойгу – российские военные "в последние дни" поразили в Киеве американский зенитный ракетный комплекс Patriot.

Patriot в Украине

В последний месяц Россия изменила тактику обстрелов Украины и Киева. Оккупанты ведут комбинированные атаки беспилотниками и ракетами разных типов. По состоянию на 30 мая столица подверглась 17 атакам с начала месяца.

В ночь на 16 мая в Киев была направлена очередная комбинированная атака. Тогда над столицей сбили 6 аэробалистических ракет "Кинжал", 9 крылатых ракет "Калибр" и 3 баллистических ракеты.

На следующий день в РФ заявили, что якобы во время этой атаки в Киеве был уничтожен Patriot. Однако тогда в воздушных силах отказались комментировать эту информацию. При этом в США заявили, что помогут с ремонтом ЗРК. Позже Игнат заявил, что уничтожить Patriot одним ударом – невозможно.

18 мая в РФ было сделано очередное заявление об уничтожении комплекса. Тогда якобы ракетой "Кинжал" уничтожили "сразу 5 пусковых установок комплекса". Однако и эта информация была опровергнута.