ua ru
Пт, 19 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Ми про це не оголошували". Ігнат не підтвердив збиття винищувача РФ системою Patriot

Новость на русском →
П'ятниця 19 травня 2023 20:20
"Ми про це не оголошували". Ігнат не підтвердив збиття винищувача РФ системою Patriot Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (armyinform.com.ua)
Автор: Тетяна Степанова

У Повітряних силах наразі не підтвердили дані CNN щодо збиття російського винищувача протиповітряною системою Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі Радіо Свобода.

"Ми про це не оголошували. Ми коли щось збиваємо - ми про це оголошуємо в себе на сторінці. В нашій інфографіці з'являються літачки чи крилаті ракети. Ми не оголошували - значить про це оголосить хтось інший", - сказав Ігнат.

Нагадаємо, раніше американське видання CNN із посиланням на представників Пентагону та Конгресу повідомляло про те, що українські сили протиповітряної оборони збили російський літак за допомогою ЗРК Patriot. Наразі ця інформація не підтверджена.

Також зазначимо, що українські сили ППО збили вже 7 російських ракет "Кинджалів". Відомо, що на озброєнні армія РФ має 80 ракет цього типу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПВО Росавиация Воздушные силы Украины Війна Росії проти України
NEWS
Саміт без друзів та з союзником Путіна. Що таке Ліга арабських держав і навіщо вона Зеленському
Саміт без друзів та з союзником Путіна. Що таке Ліга арабських держав і навіщо вона Зеленському
DAILY
Полювання на Patriot та зрив контрнаступу. Як Росія змінила цілі ракетних ударів
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Полювання на Patriot та зрив контрнаступу. Як Росія змінила цілі ракетних ударів