Збив брата з сестрою: нові деталі трагічної ДТП з прокурором

Як повідомляється, увечері 24 лютого працівники ДБР відразу виїхали на місце події для проведення оперативно-слідчих заходів та вивчення усіх обставини трагічної ДТП.

Встановлено, що близько 19:00 поблизу села Смереків Львівського району автомобіль, за кермом якого перебував 25-річний прокурор Шептицької окружної прокуратури Львівської області, здійснив наїзд на двох неповнолітніх. Брат та сестра переходили дорогу по пішохідному переходу.

Внаслідок аварії 14-річна дівчина загинула на місці, її 10-річного брата госпіталізували.

Під час перевірки ознак алкогольного сп’яніння у водія не виявили.

Подію кваліфіковано як порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої (ч. 2 ст. 286 КК України).

Наразі слідчі ДБР продовжують першочергові слідчі дії: опитують свідків, вилучають записи з камер відеоспостереження та інші речові докази. Найближчим часом будуть призначено всі необхідні експертизи.