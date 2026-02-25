UA

Збив брата з сестрою: нові деталі трагічної ДТП з прокурором

Фото: ДБР встановило нові деталі трагічної ДТП з прокурором на Львівщині (dbr.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

У Львівській області ввечері 24 лютого окружний прокурор на пішохідному переході збив двох дітей. Внаслідок аварії загинула 14-річна дівчина, а її брата госпіталізували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

Читайте також: Трагедія під Полтавою: поліцейський на смерть збив двох 17-річних сестер і зник з місця ДТП

Як повідомляється, увечері 24 лютого працівники ДБР відразу виїхали на місце події для проведення оперативно-слідчих заходів та вивчення усіх обставини трагічної ДТП.

Встановлено, що близько 19:00 поблизу села Смереків Львівського району автомобіль, за кермом якого перебував 25-річний прокурор Шептицької окружної прокуратури Львівської області, здійснив наїзд на двох неповнолітніх. Брат та сестра переходили дорогу по пішохідному переходу.

Внаслідок аварії 14-річна дівчина загинула на місці, її 10-річного брата госпіталізували.

Під час перевірки ознак алкогольного сп’яніння у водія не виявили.

Подію кваліфіковано як порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої (ч. 2 ст. 286 КК України).

Наразі слідчі ДБР продовжують першочергові слідчі дії: опитують свідків, вилучають записи з камер відеоспостереження та інші речові докази. Найближчим часом будуть призначено всі необхідні експертизи.

Смертельна ДТП із дітьми на Львівщині

Нагадаємо, у Львівській області вчора ввечері, 24 лютого, сталася аварія, внаслідок якої загинула дитина, ще одна - госпіталізована.

За кермом транспортного засобу перебував прокурор однієї з окружних прокуратур Львівської області.

Аварія сталася в темну пору доби, коли водій повертався додому з роботи. Ознак алкогольного сп'яніння в нього не виявили.

ДТПЛьвівська областьДБР