Збиття російського винищувача Су-27 у Бєлгородській області: що кажуть в ГУР

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова в ефірі національного телемарафону.

"Там ідуть надзвичайно активні бойові дії. Уже багато подій відбувається. Така інформація є. Вона зараз додатково перевіряється", - зазначив він.

Зазначимо, інформація про збиття винищувача Су-27 з'явилася у соцмережах. Нібито літак "приземлився" в районі населеного пункту Валуйки. Спочатку прогримів вибух, а потім сталася пожежа у лісі неподалік. Офіційної інформації про авіакатастрофу наразі немає.

Падіння Іл-76 в РФ

12 березня в Росії впав і російський Іл-76. Інцидент стався в Івановому. Мовляв, сталася пожежа одного з двигунів під час зльоту літака й він зазнав аварії в Іванівській області під час зльоту для виконання планового польоту. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.