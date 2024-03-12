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Сбитие российского истребителя Су-27 в Белгородской области: что говорят в ГУР

Россия, Вторник 12 марта 2024 13:07
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Сбитие российского истребителя Су-27 в Белгородской области: что говорят в ГУР Фото: ГУР проверяет информацию о сбитии Су-27 в Белгородской области РФ 12 марта (wikipedia.org)
Автор: Наталия Гурковская

Главное управление разведки (ГУР) проверяет информацию о сбитии российского истребителя Су-27 в Белгородской области РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова в эфире национального телемарафона.

"Там идут очень активные боевые действия. Уже много событий происходит. Такая информация есть. Она сейчас дополнительно проверяется", - отметил он.

Отметим, информация о сбитии истребителя Су-27 появилась в соцсетях. Якобы самолет "приземлился" в районе населенного пункта Валуйки. Сначала прогремел взрыв, а потом случился пожар в лесу неподалеку. Официальной информации об авиакатастрофе пока нет.

Падение Ил-76 в РФ

12 марта в России упал и российский Ил-76. Инцидент произошел в Иваново. Мол, произошел пожар одного из двигателей во время взлета самолета и он потерпел крушение в Ивановской области во время взлета для выполнения планового полета. Детальнее - в материале РБК-Украина.

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