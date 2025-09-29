Збиття російського літака може спричинити розкол в НАТО, - The Economist

Протягом десятиліть Росія час від часу порушувала національний повітряний простір союзників по НАТО. Але за останній рік ці порушення приблизно подвоїлися і стали серйознішими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Economist.

Видання пише, що порушення повітряного простору Естонії стало найсуттєвішим подібним вторгненням у цій країні за понад 20 років.

А масована атака дронів на Польщу стала найбільшим порушенням за 76-річну історію альянсу.

The Economist зазначає, що до цього року НАТО лише сім разів за свою історію застосовувало статтю 4, що ініціює консультації між 32 членами альянсу. Але за останні два тижні її застосували двічі: спочатку Польща, а потім Естонія.

Також 19 вересня Італія, Фінляндія та Швеція підняли винищувачі, щоб зустріти три російські літаки, які підтвердили перехоплення помахом крила, але не зв'язалися по радіо та не змінили курс.

Дрони над скандинавськими країнами

До того ж 22 вересня аеропорти Копенгагена та Осло тимчасово довелося закривати через зафіксовані в їхньому повітряному просторі невідомі дрони.

Вночі 24 вересня дрони знову пролетіли над чотирма данськими аеропортами, включаючи військову авіабазу.

Через два дні шведські чиновники заявили, що дрони були помічені над архіпелагом Карлскруна на сході країни.

Дрони були знову помічені над данськими об'єктами, включаючи авіабазу, 27 вересня.

Данія, схоже, переконана, що нещодавні вторгнення не були випадковими, пише видання.

Мета Росії при порушенні повітряного простору країн НАТО

Нещодавні дії Росії, ймовірно, спрямовані на те, щоб спричинити розкол між Європою та Америкою, а також між самими європейськими членами НАТО, відзначають автори The Economist.