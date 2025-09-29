Сбитие российского самолета может вызвать раскол в НАТО, - The Economist

На протяжении десятилетий Россия время от времени нарушала национальное воздушное пространство союзников по НАТО. Но за последний год эти нарушения примерно удвоились и стали более серьезными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Economist .

Издание пишет, что нарушение воздушного пространства Эстонии стало самым существенным подобным вторжением в этой стране за более чем 20 лет .

А массированная атака дронов на Польшу стала крупнейшим нарушением за 76-летнюю историю альянса.

The Economist отмечает, что до этого года НАТО только семь раз за свою историю применяло статью 4, инициирующую консультации между 32 членами альянса. Но за последние две недели ее применили дважды: сначала Польша, а затем Эстония.

Также 19 сентября Италия, Финляндия и Швеция подняли истребители, чтобы встретить три российских самолета, которые подтвердили перехват взмахом крыла, но не связались по радио и не изменили курс.

Дроны над скандинавскими странами

К тому же 22 сентября аэропорты Копенгагена и Осло временно пришлось закрывать из-за зафиксированных в их воздушном пространстве неизвестных дронов.

Ночью 24 сентября дроны снова пролетели над четырьмя датскими аэропортами, включая военную авиабазу.

Через два дня шведские чиновники заявили, что дроны были замечены над архипелагом Карлскруна на востоке страны.

Дроны были снова замечены над датскими объектами, включая авиабазу, 27 сентября.

Дания, похоже, убеждена, что недавние вторжения не были случайными, пишет издание.

Цель России при нарушении воздушного пространства стран НАТО

Недавние действия России, вероятно, направлены на то, чтобы вызвать раскол между Европой и Америкой, а также между самими европейскими членами НАТО, отмечают авторы The Economist.