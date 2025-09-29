Сбитие российского самолета может вызвать раскол в НАТО, - The Economist
На протяжении десятилетий Россия время от времени нарушала национальное воздушное пространство союзников по НАТО. Но за последний год эти нарушения примерно удвоились и стали более серьезными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Economist.
Издание пишет, что нарушение воздушного пространства Эстонии стало самым существенным подобным вторжением в этой стране за более чем 20 лет .
А массированная атака дронов на Польшу стала крупнейшим нарушением за 76-летнюю историю альянса.
The Economist отмечает, что до этого года НАТО только семь раз за свою историю применяло статью 4, инициирующую консультации между 32 членами альянса. Но за последние две недели ее применили дважды: сначала Польша, а затем Эстония.
Также 19 сентября Италия, Финляндия и Швеция подняли истребители, чтобы встретить три российских самолета, которые подтвердили перехват взмахом крыла, но не связались по радио и не изменили курс.
Дроны над скандинавскими странами
К тому же 22 сентября аэропорты Копенгагена и Осло временно пришлось закрывать из-за зафиксированных в их воздушном пространстве неизвестных дронов.
Ночью 24 сентября дроны снова пролетели над четырьмя датскими аэропортами, включая военную авиабазу.
Через два дня шведские чиновники заявили, что дроны были замечены над архипелагом Карлскруна на востоке страны.
Дроны были снова замечены над датскими объектами, включая авиабазу, 27 сентября.
Дания, похоже, убеждена, что недавние вторжения не были случайными, пишет издание.
Цель России при нарушении воздушного пространства стран НАТО
Недавние действия России, вероятно, направлены на то, чтобы вызвать раскол между Европой и Америкой, а также между самими европейскими членами НАТО, отмечают авторы The Economist.
"Российские вторжения создают впечатление, что Европа не способна защитить свое воздушное пространство, подрывая доверие общественности к правительствам. Они также разоблачают тот факт, что Дональд Трамп не имеет большого желания поддерживать своих европейских партнеров в момент кризиса. И они подчеркивают внутренние разногласия Европы относительно того, как реагировать", - говорится в материале.
Очередные попытки вторжения в воздушное пространство Дании
Как писало РБК-Украина, в ночь на 29 сентября Дания поднимала в небо истребители на фоне возможной активности БПЛА.
По данным полиции, поднятие самолетов произошло после многочисленных сообщений местных жителей о необычных объектах в воздухе.
Вместе с тем, официальных заявлений об активности истребителей от представителей вооруженных сил не поступало.
Датские военные продолжают мониторинг воздушного пространства и собирают информацию о возможных БПЛА для обеспечения безопасности страны и морской инфраструктуры. Известно, что на боевом дежурстве постоянно находятся два F-16, готовые подняться за несколько минут в случае потенциальной угрозы.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские танкеры могут использоваться для запуска и контроля дронов над европейскими городами, но датские спецслужбы пока не подтвердили причастность России к инцидентам в Дании.