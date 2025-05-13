Збиття рейсу MH17: ICAO просять наказати Росії домовлятися про відшкодування

Збиття Росією літака рейсу MH17

У липні 2014 року в підконтрольній російським окупантам частині Донецької області був збитий пасажирський літак "Боїнг-777" Malaysia Airlines, який виконував рейс з Амстердама до Куала-Лумпура.

На борту було 298 людей, усі вони загинули. Більшість жертв - громадяни Нідерландів. Також загинули громадяни Малайзії, Австралії, Індонезії, Великої Британії, Бельгії, Німеччини, Філіппін, Канади та Нової Зеландії.

У листопадні 2022 року Міжнародне слідство встановило, що літак рейс MH17 був збитий ракетою з російського зенітного комплексу "Бук", який належав 53-й бригаді ППО ЗС РФ. Сам постріл відбувся з боку окупованого "ДНРівцями" села Первомайське, а після пуску установку швидко повернули назад до Росії, вирішив суд Гааги. Судді також вказали, що в той час контроль над бойовиками з угруповання "ДНР" здійснювала РФ.

Крім того, у листопаді 2022-го окружний суд Гааги оголосив вирок у справі про збитий рейс MH17. Трьох фігурантів справи - Гіркіна, Харченка та Дубинського - визнали винними та призначили довічне ув'язнення.

12 травня Рада ICAO дійшла висновку, що РФ несе відповідальність за збиття рейсу MH17, і таким чином порушила Конвенцію про міжнародну цивільну авіацію, відому як Чиказька конвенція.

Що відомо про збиття пасажирського "Боїнга" на Донбасі у липні 2014-го - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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