Сбитие рейса MH17: ICAO просят приказать России договариваться о возмещении ущерба

Сбитие Россией самолета рейса MH17

В июле 2014 года в подконтрольной российским оккупантам части Донецкой области был сбит пассажирский самолет "Боинг-777" Malaysia Airlines, который выполнял рейс из Амстердама в Куала-Лумпур.

На борту было 298 человек, все они погибли. Большинство жертв - граждане Нидерландов. Также погибли граждане Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Бельгии, Германии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии.

В ноябре 2022 года Международное следствие установило, что самолет рейс MH17 был сбит ракетой из российского зенитного комплекса "Бук", который принадлежал 53-й бригаде ПВО ВС РФ. Сам выстрел произошел со стороны оккупированного "ДНРовцами" села Первомайское, а после пуска установку быстро вернули обратно в Россию, решил суд Гааги. Судьи также указали, что в то время контроль над боевиками из группировки "ДНР" осуществляла РФ.

Кроме того, в ноябре 2022-го окружной суд Гааги огласил приговор по делу о сбитом рейсе MH17. Трех фигурантов дела - Гиркина, Харченко и Дубинского - признали виновными и назначили пожизненное заключение.

12 мая Совет ICAO пришел к выводу, что РФ несет ответственность за сбивание рейса MH17, и таким образом нарушила Конвенцию о международной гражданской авиации, известную как Чикагская конвенция.

Что известно о сбитии пассажирского "Боинга" на Донбассе в июле 2014-го - читайте в материале РБК-Украина.

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