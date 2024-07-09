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Збиття Польщею російських ракет можуть обговорити під час саміту НАТО, - Міллер

Фото: Меттью Міллер, речник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Під час саміту НАТО країни-члени Північноатлантичного альянсу можуть обговорити питання збиття Польщею російських ракет, які летять у її напрямку, під час обстрілів України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державного департаменту Сполучених Штатів Америки (США) Меттью Міллера під час брифінгу.

Вчора, 8 липня, президент Володимир Зеленський та голова польського уряду Дональд Туск підписали безпекову угоду, яка також передбачає можливість перехоплення ракет й дронів російських терористів. 

Коментуючи можливість перехоплення російських повітряних цілей Туск заявив, що Польща потребує "однозначної співпраці в рамках НАТО", оскільки це вимагає спільної відповідальності Альянсу. 

Міллер, своєю чергою заявив, що під час саміту НАТО можуть обговорити вищезгадане питання, якщо "він (Туск, - ред.) захоче".

"У мене немає інформації про жодні зміни в політиці США чи НАТО, про які можна було б оголосити сьогодні, але очевидно, що щоразу, коли член НАТО хоче підняти питання політики, він має можливість зробити це й обговорити його з іншими главами держав", - заявив речник.

Що передувало

Російські терористи вже неодноразово запускали ракети у напрямку Польщі та навіть порушували її повітряний простір. Проте, польська протиповітряна оборона (ППО) не збивала їх. 

Після одного з таких інцидентів глава Міністерства закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав Варшаву збивати такі ракети, щоб уникнути того, що Росія може розцінити бездіяльність як заохочення.

Як розповідав вчора, 8 липня, Зеленський, Київ та Варшава працюють над механізмом, у рамках якого польська ППО збиватиме російські ракети та дрони.

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