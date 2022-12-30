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Збитків нанесено на 400 млн грн: Кабмін розірвав ще одну угоду з РФ

Фото: Збитків нанесено на 400 млн грн: Кабмін розірвав ще одну угоду з РФ (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Кабінет міністрів України вирішив розірвати дипломатичні відносини з Російською Федерацією у сфері водних відносин. Рішення було прийнято на засіданні у п’ятницю, 30 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

За даними відомства, фактично співпраця з РФ була припинена ще у 2014 році. З того часу з української сторони не було проведено з росіянами жодних спільних дій на транскордонних водних об'єктах. Також не проводився обмін інформацією у цій сфері.

"Своїми діями Росія порушила норми Угоди про спільне використання та охорону прикордонних водних об'єктів, намагалася сплюндрувати усе, що ми створювали у сфері водної політики протягом років незалежності України. Тож зрозуміло, що у таких умовах будь-які цілі Угоди не життєздатні. Тепер ми знаходимося по різних берегах та будемо впроваджувати європейські принципи управління водними ресурсами без участі РФ. Це не буде просто. Адже ніколи не знаєш, який "подарунок" приготує сусід-вбивця", - заявив міністр Руслан Стрілець.

Попередньо відомо, що станом на 30 грудня 2022 року, внаслідок російської агресії водному сектору було нанесено близько 400 млн гривень збитків. Про те остаточно цю суму можна буде підрахувати тільки після деокупації українських територій та проведення там широких досліджень на предмет впливу бойових дій на водні ресурси.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що СБУ з’ясувала, хто допомагає окупантам налагоджувати подачу води до військових баз РФ у Криму. Ним виявився "чиновник" у захопленій частині Херсонської області.

Окрім цього в апараті РНБО було проведено засідання щодо безпеки водних ресурсів України.

Раніше президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України "Про стан водних ресурсів України". Рішення було запроваджено 13 серпня.

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