Убытки нанесены на 400 млн грн: Кабмин расторг еще одно соглашение с РФ

По данным ведомства, фактически сотрудничество с РФ было прекращено еще в 2014 году. С той поры с украинской стороны не было проведено с россиянами никаких совместных действий на трансграничных водных объектах. Также не производился обмен информацией в этой сфере.

"Своими действиями Россия нарушила нормы Соглашения о совместном использовании и охране пограничных водных объектов, пыталась разорить все, что мы создавали в сфере водной политики в течение лет независимости Украины. Понятно, что в таких условиях любые цели Соглашения не жизнеспособны. Теперь "Мы находимся по разным берегам и будем внедрять европейские принципы управления водными ресурсами без участия РФ. Это не будет просто. Ведь никогда не знаешь, какой "подарок" приготовит сосед-убийца", - заявил министр Руслан Стрелец.

Предварительно известно, что по состоянию на 30 декабря 2022 года в результате российской агрессии водному сектору было нанесено около 400 млн гривен ущерба. Окончательно эту сумму можно будет подсчитать только после деоккупации украинских территорий и проведения там широких исследований на предмет влияния боевых действий на водные ресурсы.