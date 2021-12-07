В СНБО прошло совещание: в Украине появится электронная карта водных ресурсов
В аппарате Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) 7 декабря прошло заседание по безопасности водных ресурсов Украины. Заседание состоялось под председательством секретаря СНБО Алексея Данилова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СНБО.
В ходе заседания рабочая группа рассмотрела выполнение решения СНБО от 30 июля 2021 года "О состоянии водных ресурсов Украины", введенного в действие указом президента Владимира Зеленского от 13 августа текущего года.
При открытии заседания Данилов отметил недопустимость снижения исполнений решений СНБО, введенных в действие указами президента. В частности, он обратил внимание на необходимость выполнения правительством в срок ряда задач по безопасности водных ресурсов. Среди них секретарь СНБО выделил:
- разработку и внесение в Верховную раду законопроектов о рентной плате за специальное использование морской воды;
- продление срока действия общегосударственной целевой программы развития водного хозяйства и экологического оздоровления реки Днепр;
- усиление ответственности за бурение и использование скважин для добывания подземных вод без разрешительных документов;
- расширение источников формирования государственного фонда развития водного хозяйства.
По итогам заседания Министерству защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины поручено:
- провести инвентаризацию водных объектов страны;
- разработать электронную карту водных ресурсов Украины;
- ввести мониторинг водных ресурсов.
В ходе совещания также рассматривался вопрос обеспечения безопасности и качества питьевой воды. Данилов отметил необходимость разработки и реализации региональных программ развития водного хозяйства и программ по питьевой воды.
Напомним, 13 августа Зеленский ввел в действие решение СНБО о состоянии водных ресурсов Украины.