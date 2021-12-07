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В СНБО прошло совещание: в Украине появится электронная карта водных ресурсов

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Киев, Вторник 07 декабря 2021 18:29
В СНБО прошло совещание: в Украине появится электронная карта водных ресурсов Фото: заседание аппарата СНБО по безопасности водных ресурсов Украины (facebook.com/rnbou)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В аппарате Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) 7 декабря прошло заседание по безопасности водных ресурсов Украины. Заседание состоялось под председательством секретаря СНБО Алексея Данилова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СНБО.

В ходе заседания рабочая группа рассмотрела выполнение решения СНБО от 30 июля 2021 года "О состоянии водных ресурсов Украины", введенного в действие указом президента Владимира Зеленского от 13 августа текущего года.

При открытии заседания Данилов отметил недопустимость снижения исполнений решений СНБО, введенных в действие указами президента. В частности, он обратил внимание на необходимость выполнения правительством в срок ряда задач по безопасности водных ресурсов. Среди них секретарь СНБО выделил:

  • разработку и внесение в Верховную раду законопроектов о рентной плате за специальное использование морской воды;
  • продление срока действия общегосударственной целевой программы развития водного хозяйства и экологического оздоровления реки Днепр;
  • усиление ответственности за бурение и использование скважин для добывания подземных вод без разрешительных документов;
  • расширение источников формирования государственного фонда развития водного хозяйства.

По итогам заседания Министерству защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины поручено:

  • провести инвентаризацию водных объектов страны;
  • разработать электронную карту водных ресурсов Украины;
  • ввести мониторинг водных ресурсов.

В ходе совещания также рассматривался вопрос обеспечения безопасности и качества питьевой воды. Данилов отметил необходимость разработки и реализации региональных программ развития водного хозяйства и программ по питьевой воды.

Напомним, 13 августа Зеленский ввел в действие решение СНБО о состоянии водных ресурсов Украины.

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СНБО Алексей Данилов
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