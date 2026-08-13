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Ущерб Wildberries от ударов ВСУ по составам достиг бюджета целого региона

03:43 13.08.2026 Чт
2 мин
Сколько миллиардов долларов потеряла компания после атак дронов?
aimg Филипп Бойко
Ущерб Wildberries от ударов ВСУ по составам достиг бюджета целого региона Фото: пожар на складе Wildberries (Скриншот)
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Крупнейший российский маркетплейс Wildberries столкнулся с масштабными потерями после серии ударов по его складской инфраструктуре. По оценке аналитиков компания уже потеряла значительную часть складских мощностей, а стоимость уничтоженных товаров исчисляется миллиардами долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.

По последним данным аналитиков Data Insight, по меньшей мере 12 крупных складских комплексов практически полностью уничтожены. После ударов компания потеряла около трети своих складских мощностей.

Сергей Семко из Data Insight заявил The New York Times, что у Wildberries "практически не осталось больших складов".

Wildberries является крупнейшим российским маркетплейсом: компания имеет почти 100 тысяч пунктов выдачи заказов, а ежегодный объем продаж оценивается примерно в 74 миллиарда долларов.

Потери по масштабу в регион РФ

Масштаб ущерба можно оценить по сравнению с бюджетами российских регионов.

На сегодняшний день потери компании из-за атак составляют около 6 млрд долларов, а это почти столько же, сколько годовой бюджет Красноярского края. Убытки Wildberries примерно в 1,6 раза превышают годовой бюджет Иркутской области.

Для Смоленской или Пензенской областей эта сумма почти в четыре раза больше, а для Калмыкии, Еврейской автономной области или Ненецкого автономного округа – в 14–17 раз.

Денег нет, но держитесь

Из-за уничтожения товаров пострадали не только складские мощности маркетплейса, но и продавцы, продукция которых хранилась там. Близкий к Кремлю источник Reuters заявил, что в российском бюджете нет сотен миллиардов рублей, необходимых для полноценной помощи сельдереям.

На финансовую ситуацию РФ дополнительно давят расходы на войну. Дефицит федерального бюджета за январь-июль достиг 78 млрд долларов, а военные расходы могут превысить первоначальный план на 40%.

Контекст новости

ВСУ систематически уничтожают склады Wildberries. Например, 7 августа дроны атаковали логистический комплекс компании в Екатеринбурге - городе, расположенном в более чем 1700 км от границы с Украиной.

А через несколько дней СМИ сообщили, что после атак ВСУ на маркетплейсе рекордно упали продажи военных товаров – всего за три месяца через Wildberries продали бронежилеты, дроны и прочее снаряжение на 1,646 млрд рублей.

Проблемы у компании накапливаются не только из-за атак. Крупнейшие госбанки России - "Сбер" и "ВТБ" - фиксируют ухудшение качества кредитных портфелей и растут проблемы среди клиентов маркетплейсов, в частности Wildberries, где все больше заемщиков обращаются по поводу реструктуризации долгов.

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