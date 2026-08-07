Продажі військових товарів на Wildberries рекордно впали після атак ЗСУ, - ЗМІ

За три місяці через Wildberries продали товарів військового призначення на 1,646 мільярда рублів. Проте удари ЗСУ змінили все.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Верстка".

Wildberries продає менше товарів для війни

Продажі маркетплейсу впали на 20-40% після ударів української армії по складах компанії

Видання отримало доступ до даних внутрішньої системи для продавців на Wildberries за період із початку травня до початку серпня.

"Верстка" проаналізувала товари в категоріях:

"Бронеодяг",

"Коптери",

"Аксесуари для квадрокоптерів",

"Аксесуари для зброї",

"Прилади нічного бачення",

"Приціли мисливські".

Всього в цих категоріях доступно як мінімум 31,5 тисяч товарів, пише видання.

У категорії "Бронеодяг" представлено як мінімум 2,8 тисяч карток товарів, серед них "Бронежилет БР2 Архістратиг" та "Бронежилет військовий тактичний РІДНИЙ 2.0" - середній чек за три місяці становив 16800 рублів.

У всіх цих категоріях продаж товарів послідовно падає після атак з інфраструктури маркетплейсу.

Які збитки

Найсильнішим виявилося падіння продажів у категорії "Аксесуари для квадрокоптерів" за два тижні з 18 по 31 липня:

на 39% менше замовлень,

на 36% менше викупів.

За останні три місяці в цій категорії було продано товарів на 118 мільйонів рублів.

У категорії "Бронеодяг" за два ці самі тижні з початку українських атак кількість замовлень впала на 24%, а кількість викупів - на 40%. За останні три місяці в ній було продано товарів на 472 мільйони рублів.