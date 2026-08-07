Продажі військових товарів на Wildberries рекордно впали після атак ЗСУ, - ЗМІ
За три місяці через Wildberries продали товарів військового призначення на 1,646 мільярда рублів. Проте удари ЗСУ змінили все.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Верстка".
Wildberries продає менше товарів для війни
Продажі маркетплейсу впали на 20-40% після ударів української армії по складах компанії
Видання отримало доступ до даних внутрішньої системи для продавців на Wildberries за період із початку травня до початку серпня.
"Верстка" проаналізувала товари в категоріях:
- "Бронеодяг",
- "Коптери",
- "Аксесуари для квадрокоптерів",
- "Аксесуари для зброї",
- "Прилади нічного бачення",
- "Приціли мисливські".
Всього в цих категоріях доступно як мінімум 31,5 тисяч товарів, пише видання.
У категорії "Бронеодяг" представлено як мінімум 2,8 тисяч карток товарів, серед них "Бронежилет БР2 Архістратиг" та "Бронежилет військовий тактичний РІДНИЙ 2.0" - середній чек за три місяці становив 16800 рублів.
У всіх цих категоріях продаж товарів послідовно падає після атак з інфраструктури маркетплейсу.
Які збитки
Найсильнішим виявилося падіння продажів у категорії "Аксесуари для квадрокоптерів" за два тижні з 18 по 31 липня:
- на 39% менше замовлень,
- на 36% менше викупів.
За останні три місяці в цій категорії було продано товарів на 118 мільйонів рублів.
У категорії "Бронеодяг" за два ці самі тижні з початку українських атак кількість замовлень впала на 24%, а кількість викупів - на 40%. За останні три місяці в ній було продано товарів на 472 мільйони рублів.
Раніше РБК-Україна писало, що 7 серпня дрони атакували логістичний комплекс Wildberries в Єкатеринбурзі. Місто розташоване на відстані понад 1700 кілометрів від кордону з Україною.
Крім того, найбільші державні банки Росії - "Сбер" і "ВТБ" - демонструють погіршення якості кредитних портфелів. Зростають проблеми серед клієнтів маркетплейсів, зокрема Wildberries, де дедалі більше позичальників звертаються щодо реструктуризації боргів.