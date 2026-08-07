Дрони атакували склад Wildberries в Єкатеринбурзі (фото, відео)
Безпілотники атакували логістичний комплекс Wildberries в Єкатеринбурзі - місто розташоване на відстані понад 1700 кілометрів від кордону з Україною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASTRA та моніторингові канали.
За даними очевидців, на місце влучання зʼїжджаються пожежні машини та поліцейські екіпажі. Повідомляється про пожежу на першому блоці складу.
Ще до атаки Росавіація запровадила тимчасові обмеження на прийом і відправлення літаків в аеропорту Кольцово в Єкатеринбурзі. Губернатор Свердловської області Денис Паслер оголосив у регіоні режим безпілотної небезпеки.
У Wildberries підтвердили атаку, стверджуючи, що на об'єкті нібито заздалегідь провели евакуацію.
"На логістичному об'єкті компанії в Єкатеринбурзі Свердловської області працюють пожежні розрахунки, через атаку виникло займання. На об'єкті була проведена завчасна евакуація. Прийом поточних поставок тимчасово обмежений, їх перенаправили на інші об'єкти", — заявили в компанії.
Нагадаємо, наслідки ударів по Wildberries вже відчувають на різних рівнях економіки Росії. За оцінками, ремонт компанії може обійтись Росії в чверть річного дефіциту бюджету - через відтік продавців оборот маркетплейсу вже скоротився на чверть.
За даними Forbes, ЗСУ вже знищили щонайменше 17% складських приміщень Wildberries, упродовж останніх двох тижнів Сили оборони майже щодня атакують об'єкти компанії.
Наслідки відчувають і найбільші банки Росії - за даними СЗР, державні банки "Сбер" та ВТБ демонструють погіршення якості кредитних портфелів через зростання проблемної заборгованості, повʼязаної зі складнощами Wildberries.