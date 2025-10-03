Збитки пасажирських перевезень УЗ мають покриватися з бюджету, а не за рахунок економіки, - УСПП

За його словами, ефективність транспортної системи є одним із ключових факторів конкурентоспроможності української економіки, особливо в умовах війни та заблокованих морських коридорів.

"Будівництво, аграрний сектор, гірничо-металургійний комплекс - це мільйони тонн вантажів, від стабільної та передбачуваної логістики яких залежить вся економіка країни", - наголосив він.

Кінах нагадав, що у 2022 році "Укрзалізниця" одномоментно підняла вантажні тарифи на 60%, що боляче вдарило по експортоорієнтованих галузях.

"Подібні кроки без належних економічних обґрунтувань одразу знижують конкурентоспроможність нашої продукції. Ми переконали Укрзалізницю відмовитися від чергового підвищення на 30%, адже воно призвело б лише до негативних наслідків для економіки", - зазначив він.

Президент УСПП підкреслив: проблема збитковості пасажирських перевезень не може вирішуватися за рахунок реального сектору. Єдиний вихід - закласти відповідні компенсації у державному бюджеті.

"Ми однозначно підтримуємо необхідність фіксації в бюджеті сум компенсацій збитків по пасажирських перевезеннях, щоби не перекладати їх на бізнес. І будемо наполягати на цьому під час усіх етапів розгляду бюджету-2026", - сказав Кінах.

Втім, на його думку, це не знімає відповідальності з "Укрзалізниці" за проведення глибокої модернізації, підвищення операційної ефективності та прозорості управління.

"Сьогодні УЗ фактично є державою в державі: у бізнесу немає доступу до її фінансових планів і результатів менеджменту. Це потрібно змінювати", - заявив він.

Кінах наголосив, що вимоги українського бізнесу збігаються з європейськими стандартами. Україна поступово інтегрується в європейську транспортну систему, через її територію проходять основні транзитні коридори.

"Це означає, що транспортна політика України має відповідати європейським критеріям конкурентоспроможності, прозорості та партнерства держави й бізнесу", - підсумував він.