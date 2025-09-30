Якщо УЗ підвищить вантажні тарифи на 37%, возити їй буде нічого, - АрселорМіттал
Підвищення вантажних залізничних тарифів на 37% може призвести до катастрофічних наслідків для української металургії.
Про це заявив директор департаменту публічних закупівель "АрселорМіттал Кривий Ріг" Олександр Білянський, повідомляє РБК-Україна.
За його словами, для підприємства таке зростання тарифів обернеться 1,1 млрд грн (26,5 млн доларів) збитків на рік. Загальні витрати компанії на перевезення сягнуть 129 млн доларів, адже для виробництва 8 млн тонн продукції потрібно транспортувати величезні обсяги сировини й готових товарів.
"Ми фактично перекладаємо ефективність або неефективність державних компаній на плечі бізнесу. Це точно не європейський підхід і не клієнтоорієнтована модель", - наголосив Білянський.
Він зазначив, що проблема полягає у відсутності прогнозованості та прозорості у тарифоутворенні. Бізнес очікує зрозумілу фінансову звітність "Укрзалізниці", реальну оцінку витрат та довгострокове планування, а не щорічні різкі рішення "з-під поли".
"Уже були індексації у 2021-2022 роках, тепер 37%, через два роки - ще 50%. Це шлях у нікуди. Нам потрібна нова модель, яка базується на трьох принципах: прозора звітність, операційна ефективність та прогнозованість. Інакше 37% індексації стане руйнацією галузі. Закінчиться тим, що просто буде нічого возити", - резюмував топменеджер.
Тарифи "Укрзалізниці"
Нагадаємо, у 2026 році "Укрзалізниця" планує підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення на 37%, щоб покрити зростаючі збитки від пасажирських перевезень.
Водночас, за підрахунками економістів, таке підвищення тарифів може призвести до падіння вантажної бази на 15%, що дасть УЗ лише близько 12 млрд грн додаткових доходів. При цьому втрати для економіки складуть 96 млрд грн ВВП, і 36 млрд грн податкових надходжень.
Раніше Європейська Бізнес Асоціація також закликала уряд закласти у держбюджеті-2026 компенсацію для "Укрзалізниці" за збиткові пасажирські перевезення, щоб уникнути чергового перекладення цих збитків на вантажовідправників. У ЄБА підкреслили, що нинішня модель крос-субсидування суперечить європейській практиці та знижує конкурентоздатність вантажовласників.
Також в Асоціації порадили скасувати земельний податок для УЗ, адже його не існує у жодній розвинутій країні.