Якщо УЗ підвищить вантажні тарифи на 37%, возити їй буде нічого, - АрселорМіттал

Підвищення вантажних залізничних тарифів на 37% може призвести до катастрофічних наслідків для української металургії.

За його словами, для підприємства таке зростання тарифів обернеться 1,1 млрд грн (26,5 млн доларів) збитків на рік. Загальні витрати компанії на перевезення сягнуть 129 млн доларів, адже для виробництва 8 млн тонн продукції потрібно транспортувати величезні обсяги сировини й готових товарів.

"Ми фактично перекладаємо ефективність або неефективність державних компаній на плечі бізнесу. Це точно не європейський підхід і не клієнтоорієнтована модель", - наголосив Білянський.

Він зазначив, що проблема полягає у відсутності прогнозованості та прозорості у тарифоутворенні. Бізнес очікує зрозумілу фінансову звітність "Укрзалізниці", реальну оцінку витрат та довгострокове планування, а не щорічні різкі рішення "з-під поли".

"Уже були індексації у 2021-2022 роках, тепер 37%, через два роки - ще 50%. Це шлях у нікуди. Нам потрібна нова модель, яка базується на трьох принципах: прозора звітність, операційна ефективність та прогнозованість. Інакше 37% індексації стане руйнацією галузі. Закінчиться тим, що просто буде нічого возити", - резюмував топменеджер.