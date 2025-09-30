ua en ru
Вт, 30 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

Якщо УЗ підвищить вантажні тарифи на 37%, возити їй буде нічого, - АрселорМіттал

Вівторок 30 вересня 2025 12:47
UA EN RU
Якщо УЗ підвищить вантажні тарифи на 37%, возити їй буде нічого, - АрселорМіттал Фото: Укрзалізниця планує підвищити вантажні тарифи (facebook_com_Ukrzaliznytsia)
Автор: Олександр Мороз

Підвищення вантажних залізничних тарифів на 37% може призвести до катастрофічних наслідків для української металургії.

Про це заявив директор департаменту публічних закупівель "АрселорМіттал Кривий Ріг" Олександр Білянський, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, для підприємства таке зростання тарифів обернеться 1,1 млрд грн (26,5 млн доларів) збитків на рік. Загальні витрати компанії на перевезення сягнуть 129 млн доларів, адже для виробництва 8 млн тонн продукції потрібно транспортувати величезні обсяги сировини й готових товарів.

"Ми фактично перекладаємо ефективність або неефективність державних компаній на плечі бізнесу. Це точно не європейський підхід і не клієнтоорієнтована модель", - наголосив Білянський.

Він зазначив, що проблема полягає у відсутності прогнозованості та прозорості у тарифоутворенні. Бізнес очікує зрозумілу фінансову звітність "Укрзалізниці", реальну оцінку витрат та довгострокове планування, а не щорічні різкі рішення "з-під поли".

"Уже були індексації у 2021-2022 роках, тепер 37%, через два роки - ще 50%. Це шлях у нікуди. Нам потрібна нова модель, яка базується на трьох принципах: прозора звітність, операційна ефективність та прогнозованість. Інакше 37% індексації стане руйнацією галузі. Закінчиться тим, що просто буде нічого возити", - резюмував топменеджер.

Тарифи "Укрзалізниці"

Нагадаємо, у 2026 році "Укрзалізниця" планує підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення на 37%, щоб покрити зростаючі збитки від пасажирських перевезень.

Водночас, за підрахунками економістів, таке підвищення тарифів може призвести до падіння вантажної бази на 15%, що дасть УЗ лише близько 12 млрд грн додаткових доходів. При цьому втрати для економіки складуть 96 млрд грн ВВП, і 36 млрд грн податкових надходжень.

Раніше Європейська Бізнес Асоціація також закликала уряд закласти у держбюджеті-2026 компенсацію для "Укрзалізниці" за збиткові пасажирські перевезення, щоб уникнути чергового перекладення цих збитків на вантажовідправників. У ЄБА підкреслили, що нинішня модель крос-субсидування суперечить європейській практиці та знижує конкурентоздатність вантажовласників.

Також в Асоціації порадили скасувати земельний податок для УЗ, адже його не існує у жодній розвинутій країні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця Криворожсталь Металлургпром Держбюджет
Новини
Росія атакувала енергетику у Бобровиці: на Чернігівщині десятки тисяч людей без електрики
Росія атакувала енергетику у Бобровиці: на Чернігівщині десятки тисяч людей без електрики
Аналітика
Коли Spotify чи YouTube видає російське – це не вибір, а маніпуляція: мовний омбудсмен
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна Коли Spotify чи YouTube видає російське – це не вибір, а маніпуляція: мовний омбудсмен