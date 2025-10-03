Убытки пассажирских перевозок УЗ должны покрываться из бюджета, а не за счет экономики, - УСПП

По его словам, эффективность транспортной системы является одним из ключевых факторов конкурентоспособности украинской экономики, особенно в условиях войны и заблокированных морских коридоров.

"Строительство, аграрный сектор, горно-металлургический комплекс - это миллионы тонн грузов, от стабильной и предсказуемой логистики которых зависит вся экономика страны", - подчеркнул он.

Кинах напомнил, что в 2022 году "Укрзализныця" одномоментно подняла грузовые тарифы на 60%, что больно ударило по экспортоориентированным отраслям.

"Подобные шаги без надлежащих экономических обоснований сразу снижают конкурентоспособность нашей продукции. Мы убедили Укрзализныцю отказаться от очередного повышения на 30%, ведь оно привело бы лишь к негативным последствиям для экономики", - отметил он.

Президент УСПП подчеркнул: проблема убыточности пассажирских перевозок не может решаться за счет реального сектора. Единственный выход - заложить соответствующие компенсации в государственном бюджете.

"Мы однозначно поддерживаем необходимость фиксации в бюджете сумм компенсаций убытков по пассажирским перевозкам, чтобы не перекладывать их на бизнес. И будем настаивать на этом во время всех этапов рассмотрения бюджета-2026", - сказал Кинах.

Впрочем, по его мнению, это не снимает ответственности с "Укрзализныци" за проведение глубокой модернизации, повышение операционной эффективности и прозрачности управления.

"Сегодня УЗ фактически является государством в государстве: у бизнеса нет доступа к ее финансовым планам и результатам менеджмента. Это нужно менять", - заявил он.

Кинах подчеркнул, что требования украинского бизнеса совпадают с европейскими стандартами. Украина постепенно интегрируется в европейскую транспортную систему, через ее территорию проходят основные транзитные коридоры.

"Это означает, что транспортная политика Украины должна соответствовать европейским критериям конкурентоспособности, прозрачности и партнерства государства и бизнеса", - подытожил он.