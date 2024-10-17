Збиті "Шахеди" і пошкоджений будинок. У Києві розкрили наслідки нічної повітряної атаки

Чиновник зазначив, що на Київ російські ударні безпілотники заходили "хвилями і з різних напрямків".

У КМВА звернули увагу, що загалом з вчорашнього вечора і протягом цієї ночі у столиці 4 рази оголошували повітряну тривогу, яка сумарно тривала 3,5 години.

Попко також зауважив, що одна з тривог також була пов'язана із загрозою застосування російськими терористами балістики.

"Внаслідок злагодженої роботи протиповітряної оборони та інших складових Сил оборони, всі російські БпЛА які були виявлені в повітряному просторі над Києвом та на підступах до міста, були знешкоджені",- розповів керівник КМВА.

Він додав, що точна кількість та тип дронів противника буде роз'яснена у повідомленні Повітряних Сил ЗСУ пізніше.

"Попередньо, внаслідок атаки російських ударних дронів в Деснянському районі Києва пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. За інформацією на цю хвилину, на трьох поверхах будинку було пошкоджене скління вікон та внутрішнє оздоблення кімнат", - поінформував він.

Дані щодо потерпілих внаслідок ворожої атаки у столиці не надходили, додав начальник КМВА.

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