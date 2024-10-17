У Києві вдруге за ніч оголосили тривогу через "Шахеди" (відбій)

У Києві знову була оголошена повітряна тривога цієї ночі, 17 жовтня. У бік столиці рухаються ударні безпілотники ворога типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на керівника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка .

У столиці оголосили тривогу о пів на четверту ночі.

"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття!" - йдеться в заяві начальника КМВА у Telegram-каналі.

Між тим у Повітряних силах заявляли про фіксацію руху групи "Шахедів" у напрямку Києва.

Оновлено: відбій тривоги

О 04.11 у КМВА заявили про відбій повітряної тривоги у Києві.

Друга за ніч атака на Київ

Зазначимо, перед цим цієї ночі у столиці також оголошували повітряну тривогу через фіксацію БПЛА ворога.

Сирена у Києві залунала о 01.53, а відбій був оголошений близько пів на третю ночі.

Додамо, у Києві також було чути вибухи через роботу ППО по відбиттю ворожої дронової атаки.

Атака "Шахедів"

Додамо, у низці областей напередодні ввечері буда оголошена повітряна тривога через загрозу "Шахедів". Військові ЗСУ інформували про роботу протиповітряної оборони.

Так, наприклад, про бойову роботу із відбиття атаки дронів повідомляли також в Одесі.