UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Збірну Росії з баскетболу не допустили до кваліфікації на Олімпіаду-2024

Фото: Збірну Росії з баскетболу не допустили до кваліфікації на Олімпіаду-2024 (fiba.basketball)
Автор: Сергій Пишкін

Виконавчий комітет Міжнародної федерації баскетболу не допустив збірну Росії до кваліфікації на Олімпіаду-2024.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ФІБА.

Від Європи у попередній кваліфікації візьмуть участь 16 збірних, серед яких також є й Україна.

Команди першого етапу відбору до ОІ-2024:

  • Україна;
  • Бельгія;
  • Боснія та Герцеговина;
  • Хорватія;
  • Чехія;
  • Естонія;
  • Угорщина;
  • Ісландія;
  • Ізраїль;
  • Нідерланди;
  • Північна Македонія;
  • Польща;
  • Португалія;
  • Швеція;
  • Туреччина;
  • Болгарія.

Команди поділять на дві групи, а переможці вийдуть до олімпійських кваліфікаційних турнірів ФІБА, які пройдуть у 2024 році.

Перший кваліфікаційний турнір відбудеться вже 12 по 20 серпня 2023 року. Вибір господарів - 28-29 квітня, а жеребкування груп заплановано на 1 травня.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно виконком Міжнародного олімпійського комітету рекомендував допускати до змагань росіян та білорусів, які не підтримують війну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та особисті дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація