Збірну Росії з баскетболу не допустили до кваліфікації на Олімпіаду-2024

Виконавчий комітет Міжнародної федерації баскетболу не допустив збірну Росії до кваліфікації на Олімпіаду-2024.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ФІБА.
Від Європи у попередній кваліфікації візьмуть участь 16 збірних, серед яких також є й Україна.
Команди першого етапу відбору до ОІ-2024:
Команди поділять на дві групи, а переможці вийдуть до олімпійських кваліфікаційних турнірів ФІБА, які пройдуть у 2024 році.
Перший кваліфікаційний турнір відбудеться вже 12 по 20 серпня 2023 року. Вибір господарів - 28-29 квітня, а жеребкування груп заплановано на 1 травня.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно виконком Міжнародного олімпійського комітету рекомендував допускати до змагань росіян та білорусів, які не підтримують війну.
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