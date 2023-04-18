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Сборная России по баскетболу не допущена к квалификации на Олимпиаду-2024

Фото: Сборная России по баскетболу не допущена к квалификации на Олимпиаду-2024 (fiba.basketball)
Автор: Сергей Пышкин

Исполнительный комитет Международной федерации баскетбола не допустил сборную России к квалификации на Олимпиаду-2024.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ФИБА.

От Европы в предварительной квалификации примут участие 16 сборных, среди которых также Украина.

Команды первого этапа отбора в ОИ-2024:

  • Украина;
  • Бельгия;
  • Босния и Герцеговина;
  • Хорватия;
  • Чехия;
  • Эстония;
  • Венгрия;
  • Исландия;
  • Израиль;
  • Нидерланды;
  • Северная Македония;
  • Польша;
  • Португалия;
  • Швеция;
  • Турция;
  • Болгария.

Команды разделят на две группы, а победители выйдут в олимпийские квалификационные турниры ФИБА, которые пройдут в 2024 году.

Первый квалификационный турнир пройдет уже 12 по 20 августа 2023 года. Выбор хозяев - 28-29 апреля, а жеребьевка групп запланирована на 1 мая.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал допускать к соревнованиям россиян и белорусов, не поддерживающих войну.

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