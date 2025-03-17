У збірній України з "помилкою" зустріли останнього легіонера (відео)

Збірні України та Бельгії зустрінуться в плей-офф Ліги націй УЄФА за право грати у дивізіоні A. Поєдинки відбудуться 20 березня в іспанській Мурсії (номінально домашній для України) та 23 березня в бельгійському Генку. Початок обох зустрічей о 21:45.

"Синьо-жовті" з 13 березня працюють на зборах в іспанському Бенідормі. Спочатку тренування та заняття під керівництвом Сергія Реброва та його помічників проводили футболісти національної команди, які грають в клубах УПЛ. До них тимчасово приєдналися 10 футболістів молодіжної збірної.

Приїзд легіонерів очікувався починаючи з 16 березня. Першими прибули нападник грецького "Олімпіакоса" Роман Яремчук та голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін.

"Другою хвилею" до збірної приєднались півзахисник іспанської "Жирони" Віктор Циганков та "англійці" – Максим Таловєров, Ілля Забарний, Єгор Ярмолюк та Віталій Миколенко.

Останніми приєднались три футболісти, чиї команди проводили матчі в неділю вечором: півзахисник англійського "Арсенала" Олександр Зінченко, воротар португальської "Бенфіки" Анатолій Трубін та нападник італійської "Роми" Артем Довбик.

Олександр Зінченко (фото: УАФ)

Анатолій Трубін (фото: УАФ)

Останнього працівники збірною вирішили зустріти в аеропорту креативно. Написали на табличці прізвище гравця з помилкою, яку колись допустили в "Ромі": "Ciao, Artem Dobvik!".

Футболіст не стримав посмішку, коли це побачив. Жарт оцінив.

Таким чином на зборах у Іспанії зібралися всі 25 футболістів команди.

Воротарі:

Андрій Лунін ("Реал", Іспанія)

Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія)

Дмитро Різник ("Шахтар")

Захисники:

Микола Матвієнко ("Шахтар")

Юхим Конопля ("Шахтар")

Валерій Бондар ("Шахтар")

Олексій Сич ("Карпати")

Богдан Михайліченко ("Полісся")

Віталій Миколенко ("Евертон", Англія)

Ілля Забарний ("Борнмут", Англія),

Максим Таловєров ("Плімут", Англія)

Півзахисники:

Микола Шапаренко ("Динамо")

Віталій Буяльський ("Динамо")

Андрій Ярмоленко ("Динамо")

Георгій Судаков ("Шахтар")

Єгор Назарина ("Шахтар")

Олексій Гуцуляк ("Полісся")

Олександр Назаренко ("Полісся")

Іван Калюжний ("Олександрія")

Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія)

Олександр Зінченко ("Арсенал", Англія)

Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія)

Нападники:

Артем Довбик ("Рома", Італія)

Роман Яремчук ("Олімпіакос", Греція)

Владислав Ванат ("Динамо")

Якщо трапиться якась несподіванка, до команди в будь-яку мить готові приєднатися гравці з резервного списку: