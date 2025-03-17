У збірній України з "помилкою" зустріли останнього легіонера (відео)

Усі 25 футболістів, яких Сергій Ребров викликав до національної збірної на матчі плей-офф Ліги націй проти Бельгії, прибули в розташування команди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Української асоціації футболу.
Збірні України та Бельгії зустрінуться в плей-офф Ліги націй УЄФА за право грати у дивізіоні A. Поєдинки відбудуться 20 березня в іспанській Мурсії (номінально домашній для України) та 23 березня в бельгійському Генку. Початок обох зустрічей о 21:45.
"Синьо-жовті" з 13 березня працюють на зборах в іспанському Бенідормі. Спочатку тренування та заняття під керівництвом Сергія Реброва та його помічників проводили футболісти національної команди, які грають в клубах УПЛ. До них тимчасово приєдналися 10 футболістів молодіжної збірної.
Приїзд легіонерів очікувався починаючи з 16 березня. Першими прибули нападник грецького "Олімпіакоса" Роман Яремчук та голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін.
"Другою хвилею" до збірної приєднались півзахисник іспанської "Жирони" Віктор Циганков та "англійці" – Максим Таловєров, Ілля Забарний, Єгор Ярмолюк та Віталій Миколенко.
Останніми приєднались три футболісти, чиї команди проводили матчі в неділю вечором: півзахисник англійського "Арсенала" Олександр Зінченко, воротар португальської "Бенфіки" Анатолій Трубін та нападник італійської "Роми" Артем Довбик.
Олександр Зінченко (фото: УАФ)
Анатолій Трубін (фото: УАФ)
Останнього працівники збірною вирішили зустріти в аеропорту креативно. Написали на табличці прізвище гравця з помилкою, яку колись допустили в "Ромі": "Ciao, Artem Dobvik!".
Футболіст не стримав посмішку, коли це побачив. Жарт оцінив.
Таким чином на зборах у Іспанії зібралися всі 25 футболістів команди.
Воротарі:
Захисники:
Півзахисники:
Нападники:
Якщо трапиться якась несподіванка, до команди в будь-яку мить готові приєднатися гравці з резервного списку:
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